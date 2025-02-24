Юра Борисов не смог завоевать премию Гильдии киноактеров США

Церемония вручения премии состоялась в Лос-Анджелесе.

Калкин получил награду за работу в комедийной драме Джесси Айзенберга «Настоящая боль». Борисов был номинирован на премию за роль в фильме Шона Бэйкера «Анора».

Ранее Киран Калкин обошел Юру Борисова в гонке за «Золотой глобус» и награду Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), напоминает Ura.ru.

