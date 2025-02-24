Юра Борисов не смог завоевать премию Гильдии киноактеров США

Американский актер Киран Калкин стал обладателем награды Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award) за лучшую мужскую роль второго плана, артист обошел россиянина Юру Борисова.

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Церемония вручения премии состоялась в Лос-Анджелесе.

Калкин получил награду за работу в комедийной драме Джесси Айзенберга «Настоящая боль». Борисов был номинирован на премию за роль в фильме Шона Бэйкера «Анора».

Ранее Киран Калкин обошел Юру Борисова в гонке за «Золотой глобус» и награду Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), напоминает Ura.ru.

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ФОТО: ТАСС
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