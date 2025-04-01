«Сам я грешник»: Милонов раскрыл, кого не любит больше Тарковского
Виталий Милонов признался НСН, что вместо "Так закалялась сталь" любит оперы Пуччини и Вагнера и объяснил это тем, что считает себя грешником.
Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Виталий Милонов заявил в эфире НСН, что не любит творчество кинорежиссера Андрея Тарковского, однако порадовался, что российские театры ставят разнообразные спектакли.
В Мариинском театре 3 и 4 апреля покажут оперу «Борис Годунов» в постановке Тарковского. Режиссер поставил свою единственную оперу в 1983 году для Королевского оперного театра Ковент-Гарден в Лондоне. Премьера «Бориса Годунова» в постановке Тарковского в Мариинском театре прошла в 1990 году. Сейчас оперу покажут после перерыва с 2022 года. Милонов отметил, что лучше опера по Тарковскому, чем спектакль по Николаю Островскому.
«Я не люблю Тарковского. Никогда не стеснялся это говорить. Однако это искусство, которое просто не всем заходит. Кому-то точно понравится эта опера, и это замечательно. Искусство должно быть разным. Я счастлив, что российские театры ставят разнообразные спектакли. Лучше уж Тарковский, чем советская гундосина по типу «Как закалялась сталь» Николая Островского. Такое лучше вообще не ставить в театре», - сказал собеседник НСН.
По его словам, билеты в Мариинский театр продаются по адекватным ценам.
«Сам я – грешник, я люблю оперы Джакомо Пуччини и Рихарда Вагнера. Мне очень нравятся истории с нибелунгами и золотом Рейна (цикл опер вагнера «Кольцо нибелунга» - прим. НСН). Русская опера не менее прекрасна, я сам на ней вырос. В Мариинском театре есть как современные, так и более классические постановки. Я очень рад, что Мариинский театр за адекватные деньги предлагает людям погрузиться в прекрасный мир русского искусства», - заключил депутат.
Ранее Милонов заявлял НСН, что спектакль «Кыся» бьет рекорды посещаемости в Санкт-Петербурге из-за Дмитрия Нагиева и того, что очень хорошо рекламировался.
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