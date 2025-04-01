«Сам я грешник»: Милонов раскрыл, кого не любит больше Тарковского

В Мариинском театре 3 и 4 апреля покажут оперу «Борис Годунов» в постановке Тарковского. Режиссер поставил свою единственную оперу в 1983 году для Королевского оперного театра Ковент-Гарден в Лондоне. Премьера «Бориса Годунова» в постановке Тарковского в Мариинском театре прошла в 1990 году. Сейчас оперу покажут после перерыва с 2022 года. Милонов отметил, что лучше опера по Тарковскому, чем спектакль по Николаю Островскому.

«Я не люблю Тарковского. Никогда не стеснялся это говорить. Однако это искусство, которое просто не всем заходит. Кому-то точно понравится эта опера, и это замечательно. Искусство должно быть разным. Я счастлив, что российские театры ставят разнообразные спектакли. Лучше уж Тарковский, чем советская гундосина по типу «Как закалялась сталь» Николая Островского. Такое лучше вообще не ставить в театре», - сказал собеседник НСН.