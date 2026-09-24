«Не все однозначно»: Почему учительницу вернули в школу после драки на уроке
Решение суда основано на полной информации, которой нет у общественности, заявила НСН Татьяна Буцкая.
Государство должно защищать не только учеников, но и учителей, а конфликты в школах можно решать с помощью медиаторов и представителей администрации, но не криком или кулаками, рассказала НСН депутат Госдумы VIII созыва Татьяна Буцкая.
В Нижневартовске вернули на работу в школу ранее уволенную учительницу, которая оскорбила девочку, сравнив ее с женщиной, оказывающей интимные услуги, а также предложила ей совершить непристойные действия в адрес мужчины. Также учитель ударила ученицу. Однако суд решил, что учителя уволили напрасно и даже присудил компенсацию в 912 тысяч рублей, пишет Mash. Буцкая оценила ситуацию.
«Если есть решение суда,то оно обосновано. Это значит, что не все так однозначно, как нам кажется. Я уверена, что решение принималось с опорой на данные, которых у нас нет. Конечно, мы должны защищать родителей, но и учителей тоже. Только полная картина даст возможность сказать, что на самом деле происходило. В суд можно подавать и по свежеоткрывшимся обстоятельствам и дальше судиться, если будут открываться какие-то новые факты. К сожалению, мы знаем, что не только учителя, но и дети бывают неправы. Любой конфликт надо решать в рамках правового поля. Это значит без криков, обвинений, через классного руководителя, директора школы, администрации, муниципалитета, с привлечением, возможно, уполномоченного по правам детей и регионального министерства образования. А еще у нас есть, кстати, школьные психологи и медиаторы. Это служба, которая должна предотвращать такие ситуация. А если мы имеем дело с уже случившимся фактом, то разобраться, чтобы подобного не повторялось», — отметила она.
Ранее председатель профсоюза «Учитель», учитель истории и обществознания Дмитрий Казаков назвал НСН главную проблему учеников в школах.
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