Государство должно защищать не только учеников, но и учителей, а конфликты в школах можно решать с помощью медиаторов и представителей администрации, но не криком или кулаками, рассказала НСН депутат Госдумы VIII созыва Татьяна Буцкая.

В Нижневартовске вернули на работу в школу ранее уволенную учительницу, которая оскорбила девочку, сравнив ее с женщиной, оказывающей интимные услуги, а также предложила ей совершить непристойные действия в адрес мужчины. Также учитель ударила ученицу. Однако суд решил, что учителя уволили напрасно и даже присудил компенсацию в 912 тысяч рублей, пишет Mash. Буцкая оценила ситуацию.