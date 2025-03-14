«Нагиев - привлекательный!»: Милонов объяснил успех спектакля «Кыся» в Петербурге
Спектакль "Кыся", занявший первое место по продажам билетов в Петербурге на этой неделе, обязан успехом Дмитрию Нагиеву, заявил НСН депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.
Спектакль «Кыся» с Дмитрием Нагиевым бьет рекорды посещаемости в Петербурге из-за того, что очень хорошо рекламировался, заявил в беседе с НСН депутат Госдумы Виталий Милонов.
Билетный оператор Кассир.ру привел данные, согласно которым на спектакль «Кыся» жители Петербурга чаще всего покупали билеты на этой неделе. Милонов призвал не замыкаться в рамках каких-то трендов, а ходить на разные спектакли.
«Я не хожу на спектакли «Кыся». Я предпочитаю ходить на более классические, традиционные постановки. Как говорится, на вкус и цвет. У нас прекрасный театр в Петербурге. Помимо таких, как Мариинский, БДТ, Михайловский театр, у нас много других, в том числе Театр музыкальной комедии, Театр на Фонтанке. Петербург - это, безусловно, одна из театральных столиц. И не надо замыкаться в рамках основных трендов, ходите на разные. Посмотрите и вы получите настоящее удовольствие», - призвал депутат.
Милонов также рассказал о спектакле, который произвел на него сильное впечатление.
«Мне лично запомнился спектакль «Три сестры» в БДТ. Совершенно незабываемое новое прочтение. В Москве также много хороших театров. Что касается спектакля «Кыся», он очень хорошо рекламировался, к тому же сам по себе Дмитрий Нагиев - привлекательный персонаж. Время его великолепия осталось в программе «Осторожно, модерн!», но тем не менее я к нему с душевной теплотой отношусь, поэтому ничего плохого в нем не вижу», - добавил Милонов.
В марте одна из языковых школ провела опрос россиян, кого считают главным сигма-боем России. 23% опрошенных выбрало Нагиева, потому что он "харизматичный одиночка, который не нуждается в общественном одобрении", передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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