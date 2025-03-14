«Нагиев - привлекательный!»: Милонов объяснил успех спектакля «Кыся» в Петербурге

«Я не хожу на спектакли «Кыся». Я предпочитаю ходить на более классические, традиционные постановки. Как говорится, на вкус и цвет. У нас прекрасный театр в Петербурге. Помимо таких, как Мариинский, БДТ, Михайловский театр, у нас много других, в том числе Театр музыкальной комедии, Театр на Фонтанке. Петербург - это, безусловно, одна из театральных столиц. И не надо замыкаться в рамках основных трендов, ходите на разные. Посмотрите и вы получите настоящее удовольствие», - призвал депутат.

Милонов также рассказал о спектакле, который произвел на него сильное впечатление.

«Мне лично запомнился спектакль «Три сестры» в БДТ. Совершенно незабываемое новое прочтение. В Москве также много хороших театров. Что касается спектакля «Кыся», он очень хорошо рекламировался, к тому же сам по себе Дмитрий Нагиев - привлекательный персонаж. Время его великолепия осталось в программе «Осторожно, модерн!», но тем не менее я к нему с душевной теплотой отношусь, поэтому ничего плохого в нем не вижу», - добавил Милонов.

В марте одна из языковых школ провела опрос россиян, кого считают главным сигма-боем России. 23% опрошенных выбрало Нагиева, потому что он "харизматичный одиночка, который не нуждается в общественном одобрении", передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

