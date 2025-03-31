Директор театра Вахтангова: «Уход 10% зрителей со спектакля - это норма»
В тысячном зале вахтанговского театра ни разу не бывало так, чтобы со спектакля никто не уходил, сказал НСН Кирилл Крок.
Молодые люди стали ходить в театры все чаще, сегодня поход в театр является признаком хорошего тона, заявил в эфире НСН директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.
Миллениалы (родившиеся с 1981 по 1996 год) чаще представителей других поколений не досматривают спектакли, но испытывают при этом чувство неловкости, показал ранее опрос МТС Live. Среди зумеров (родившиеся с 1996 по 2010 год) спектакли недосматривает лишь 40% опрошенных, но они не испытывают при этом негативных эмоций. Крок отметил, что российский театральный зритель «помолодел».
«Очень много молодых людей стали ходить в театры. Думаю, этому серьезно способствует «Пушкинская карта». Каждый день в фойе театра я вижу очень много молодых лиц, это подтверждает и наша внутренняя отчетность. Сегодня театр в моде, ходить в театр – признак хорошего тона и качества жизни, что не может не радовать», - отметил Крок.
По его словам, в любом театре испокон веков нормальной считалась практика когда до 10% зрителей уходят до конца спектакля.
«В театре никто не думает, что все зрители досидят до конца спектакля. Кто-то точно уйдет во время антракта – это обычная театральная практика. Это происходит даже не потому, что людям не нравится спектакль, у кого-то заболела голова, у кого-то еще что-то случилось. Например, в тысячном зале вахтанговского театра ни разу не бывало так, чтобы со спектакля никто не уходил. Абсолютно нормально, если со спектакля уходят до 10% зрителей. Если же ползала – то тревожно. Такая практика была всю жизнь», - сказал собеседник НСН.
Ранее спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил спецкору НСН, что ночной поход в театр принесет всем участникам действа особенное ощущение праздника и счастья.
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