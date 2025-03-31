Директор театра Вахтангова: «Уход 10% зрителей со спектакля - это норма»

По его словам, в любом театре испокон веков нормальной считалась практика когда до 10% зрителей уходят до конца спектакля.

«В театре никто не думает, что все зрители досидят до конца спектакля. Кто-то точно уйдет во время антракта – это обычная театральная практика. Это происходит даже не потому, что людям не нравится спектакль, у кого-то заболела голова, у кого-то еще что-то случилось. Например, в тысячном зале вахтанговского театра ни разу не бывало так, чтобы со спектакля никто не уходил. Абсолютно нормально, если со спектакля уходят до 10% зрителей. Если же ползала – то тревожно. Такая практика была всю жизнь», - сказал собеседник НСН.

Ранее спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил спецкору НСН, что ночной поход в театр принесет всем участникам действа особенное ощущение праздника и счастья.

