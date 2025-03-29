Оперу «Борис Годунов» в постановке Тарковского покажут в Мариинском театре
В Мариинском театре покажут оперу «Борис Годунов» в постановке кинорежиссера Андрея Тарковского, говорится на сайте театра.
Оперу представят 3 и 4 апреля, на постановку еще остались доступные билеты.
Тарковский поставил свою единственную оперу в 1983 году для Королевского оперного театра Ковент-Гарден в Лондоне.
Премьера «Бориса Годунова» в постановке Тарковского в Мариинском театре прошла в 1990 году. Сейчас оперу покажут после перерыва с 2022 года.
Ранее Мариинский театр представил в Москве оперы «Летучий голландец» и «Идиот», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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