«Миллионы умнее одного»: Войтинский поспорил с Певцовым о ценностях в детском кино
Голосуя рублем, аудитория сама определяет, соответствует ли тот или иной фильм семейным ценностям, все остальное - частное мнение, сказал НСН Александр Войтинский.
Если миллионы россиян посмотрели тот или иной фильм и привели на него своих детей, значит он соответствует семейным ценностям, заявил в интервью НСН режиссер и продюсер Александр Войтинский.
Народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов ранее усомнился, что фильм «Чебурашка», собравший в прокате более 7 миллиардов рублей, и «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» со сборами более 3,3 миллиарда рублей подходят для семейного зрителя. По его словам, в картине «Финист. Первый богатырь» также нет ни одного положительного персонажа, а главный герой и вовсе является зазнайкой и нарциссом, который не меняется с первого до последнего кадра. При этом картина собрала в прокате более 2,7 миллиарда рублей. Войтинский заявил, что только зритель может решить, подходит ли тот или иной проект для семейной аудитории.
«На фильм "Финист. Первый богатырь" пошло несколько миллионов зрителей, семейная аудитория его выбрала, на этом можно ставить точку. Если нас интересует, несет ли этот фильм семейные ценности, то ответ дает семья. Она ответила очень утвердительно, герои интересны и нужны зрителю. Здесь нет места обсуждению. Я не смотрел картину, возможно, если бы видел, тоже бы сказал, что нужен более добрый или смелый герой. Однако это было бы частное мнение», - сказал он.
По словам собеседника НСН, он на личном опыте убедился, что зрители придирчиво выбирают фильмы для семейного похода в кино.
«Если бы фильм не соответствовал ценностям, зритель сам бы не пошел и своих детей бы не повел. Семейные зрители следят, чтобы ложные некомфортные ценности не пролезали. Когда мы сняли "Огниво" (фильм собрал в прокате 1,2 миллиарда рублей - прим. НСН), были вопросы о собаках, я сказал, что этот аспект в фильме пересняли. Народ выдохнул, сходил в кино и сказал: "Классная сказка, там нет ничего плохого". Меня всегда удивляло, что, когда "сарафан" проекта начинает работать, люди говорят не о каких-то тонких материях, а о том, что кино веселое и в нем нет ничего плохого. Это всегда важно для семейного похода в кино, это важнейший компонент "сарафана"», - пояснил он.
Как добавил режиссер и продюсер, в процессе разработки героев фильмов всегда участвует множество людей, это позволяет избежать излишней литературности в образе персонажей.
«Как отец, я буду перестраховываться. К примеру, стараюсь не разрешать сыну в возрасте пяти лет игры с рейтингом выше шести лет. Киноиндустрия всегда саморегулируется, в этом ее сила. Миллионы всегда умнее одного. Когда режиссеры, продюсеры и актеры работают над образами – стоим перед вопросом, какой герой нужен. Иногда думаем, что "жестим", или же герой, напротив, получается без стержня, слишком надуманным и литературным, безжизненным. Между этими полюсами бьемся, это вопрос творчества, характера, поступка. Если бы можно было все рассчитать, мы бы воспитали ангелами своих детей, и сами стали бы ангелами. Но все не так, это вопрос поиска, чем больше людей в этом поиске, тем лучше. Если же решает один человек – ценность такой информации заведомо нулевая», - подчеркнул он.
Ранее заслуженная артистка России, актриса театра и кино Юлия Пересильд, исполнившая роль Бабы-яги в фильме «Финист. Первый богатырь», рассказала «Культурному гиду НСН», что с удовольствием бы играла героиню в продолжениях «богатырской» франшизы. Она также отметила, что Баба-яга является для нее одним из самых загадочных персонажей русских сказок.
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