«Миллионы умнее одного»: Войтинский поспорил с Певцовым о ценностях в детском кино

«На фильм "Финист. Первый богатырь" пошло несколько миллионов зрителей, семейная аудитория его выбрала, на этом можно ставить точку. Если нас интересует, несет ли этот фильм семейные ценности, то ответ дает семья. Она ответила очень утвердительно, герои интересны и нужны зрителю. Здесь нет места обсуждению. Я не смотрел картину, возможно, если бы видел, тоже бы сказал, что нужен более добрый или смелый герой. Однако это было бы частное мнение», - сказал он.

По словам собеседника НСН, он на личном опыте убедился, что зрители придирчиво выбирают фильмы для семейного похода в кино.

«Если бы фильм не соответствовал ценностям, зритель сам бы не пошел и своих детей бы не повел. Семейные зрители следят, чтобы ложные некомфортные ценности не пролезали. Когда мы сняли "Огниво" (фильм собрал в прокате 1,2 миллиарда рублей - прим. НСН), были вопросы о собаках, я сказал, что этот аспект в фильме пересняли. Народ выдохнул, сходил в кино и сказал: "Классная сказка, там нет ничего плохого". Меня всегда удивляло, что, когда "сарафан" проекта начинает работать, люди говорят не о каких-то тонких материях, а о том, что кино веселое и в нем нет ничего плохого. Это всегда важно для семейного похода в кино, это важнейший компонент "сарафана"», - пояснил он.