Дмитрий Певцов назвал «Чебурашку» и «Финиста» вредным детским кино

«В том же "Финисте" ни одного положительного героя. Главный герой — недоумок, зазнайка и нарцисс, который не меняется с первого до последнего кадра. Его слуга и ближайший друг — предатель. Баба-Яга занимается своей гиперсексуальностью и молодостью», - заметил Певцов в беседе с aif.ru.

Он также уточнил, что и «Чебурашка» (6,792 миллиардов рублей), набравший рекорд в прокате, является пошлым и вредным фильмом для детей. При этом другие проекты часто не доходят до широкого проекта, потому массовый зритель, к примеру, не знаком с картиной 2023 года «Катя, Катя» режиссера Анны Чернаковой.

В конце января 2025 года сообщалось, что фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» занял четвертое место в списке самых кассовых фильмов России, собрав 3,09 млрд рублей. Сборы проекта «Финист. Первый богатырь» также преодолели отметку в 2,5 миллиарда рублей. Обе картины вышли в прокат 1 января 2025 года, передает «Радиоточка НСН».

