«Баба-яга и музыка из сердца»: Юлия Пересильд о группе «Мандрагора» и знаковых фильмах

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Заслуженная артистка России, актриса театра и кино Юлия Пересильд в интервью НСН рассказала о своей рок-группе «Мандрагора», назвала главные фильмы в карьере и раскрыла секреты роли в блокбастере «Финист. Первый богатырь», премьера которого состоится 1 января.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты новогодних праздников.

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Кульминацией новогодних праздников станет концерт группы The Hatters в Санкт-Петербурге в ночь на 1 января. Ну а в оставшиеся до Нового года дни в Москве выступят «Ария», «Танцы Минус» и «СерьГа», а в городе на Неве «Алиса» и «Чиж & Co».

В первый день нового года Москву ждет «метал-елка», после чего «Billy's band» проведет в двух столицах похмельный и реанимационно-новогодние концерты. Тренд двойных концертов в Питере и Москве подхватят в праздники Найк Борзов, Пневмослон, «Кирпичи», «Мураками», 7Б, «Йорш», «План Ломоносова» и «Ария», которая также выступит в Нижнем Новгороде, Ростове и Краснодаре.

Группа Диляры Вагаповой в первые дни 2025-го также заглянет в Казань, Набережные Челны и Владимир, «Тайм-Аут» зажжет Тулу, а Диана Арбенина порадует фанатов в Таиланде и на Бали.

Столица также увидит в праздники группы новой рок-волны, в числе которых «Комната культуры», Wildways, Beautiful Boys и NЮ

Ну а Юлия Пересильд рассказала НСН, почему назвал рок-группу «Мандрагора».

«"Мандрагора" – это придуманное Сашей Юрасовым название, которое я с удовольствием подхватила. У этого растения огромная, большая, красивая история. Например, в Библии упоминается мандрагора, как некое растение, которое соединяет мужчину и женщину. Это название родилось из сердца, а не из головы или какой-то продуманной стратегии. И оказалось, что мы попали очень точно, потому что наша музыка именно про это - про мужчину и про женщину, и про то, какие сложные между ними перипетии. При этом мы не поддерживаем теорию, что "Маша дура, а Коля дурак", а хотим в этой теме проходить чуть более интересные и сложные вещи», - отметила актриса.

Она также рассказала, как связан с созданием группы ее полет в космос в рамках съемок фильма «Вызов».

«Так вышло, что я все время пела, но при этом я не музыкант. Я пела в театре, в кино, еще где-то, даже в ресторанах пела долгое время. Но при этом у меня нет музыкального образования такого, как консерватория или Гнесинка. Каждый раз, когда я, как поющая актриса, думала о том, чтобы записать песню или альбом, я всегда останавливала себя с мыслью о том, что больше всего на свете не хотела бы, чтобы музыка стала моим хобби. Любовь не может быть увлечением, вот и музыка не может быть развлечением, увлечением или хобби. После космоса я чуть-чуть подуспокоилась с достигаторством и подумала, что уже можно никуда не бежать, остановиться и позволить себе. Сегодня самое главное мое внутреннее удивление в том, что приходится отказываться от такого количества съемок в кино, как было, еще от чего-то. Более того, в следующем году надо будет еще больше от всего отказываться. После космоса я пришла к тому, что музыка мне важнее, чем что-то другое», - призналась Пересильд.

