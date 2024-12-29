«Баба-яга и музыка из сердца»: Юлия Пересильд о группе «Мандрагора» и знаковых фильмах
Юлия Пересильд сказала в эфире НСН, что после космоса «успокоилась с достигаторством» и позволила себе создать группу, а также объяснила, почему готова играть Бабу-ягу ближайшие десять лет.
Музыка: «Достигаторство» и новогодний рок
Заслуженная артистка России, актриса театра и кино Юлия Пересильд в интервью НСН рассказала о своей рок-группе «Мандрагора», назвала главные фильмы в карьере и раскрыла секреты роли в блокбастере «Финист. Первый богатырь», премьера которого состоится 1 января.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты новогодних праздников.
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Кульминацией новогодних праздников станет концерт группы The Hatters в Санкт-Петербурге в ночь на 1 января. Ну а в оставшиеся до Нового года дни в Москве выступят «Ария», «Танцы Минус» и «СерьГа», а в городе на Неве «Алиса» и «Чиж & Co».
В первый день нового года Москву ждет «метал-елка», после чего «Billy's band» проведет в двух столицах похмельный и реанимационно-новогодние концерты. Тренд двойных концертов в Питере и Москве подхватят в праздники Найк Борзов, Пневмослон, «Кирпичи», «Мураками», 7Б, «Йорш», «План Ломоносова» и «Ария», которая также выступит в Нижнем Новгороде, Ростове и Краснодаре.
Группа Диляры Вагаповой в первые дни 2025-го также заглянет в Казань, Набережные Челны и Владимир, «Тайм-Аут» зажжет Тулу, а Диана Арбенина порадует фанатов в Таиланде и на Бали.
Столица также увидит в праздники группы новой рок-волны, в числе которых «Комната культуры», Wildways, Beautiful Boys и NЮ
Ну а Юлия Пересильд рассказала НСН, почему назвал рок-группу «Мандрагора».
«"Мандрагора" – это придуманное Сашей Юрасовым название, которое я с удовольствием подхватила. У этого растения огромная, большая, красивая история. Например, в Библии упоминается мандрагора, как некое растение, которое соединяет мужчину и женщину. Это название родилось из сердца, а не из головы или какой-то продуманной стратегии. И оказалось, что мы попали очень точно, потому что наша музыка именно про это - про мужчину и про женщину, и про то, какие сложные между ними перипетии. При этом мы не поддерживаем теорию, что "Маша дура, а Коля дурак", а хотим в этой теме проходить чуть более интересные и сложные вещи», - отметила актриса.
Она также рассказала, как связан с созданием группы ее полет в космос в рамках съемок фильма «Вызов».
«Так вышло, что я все время пела, но при этом я не музыкант. Я пела в театре, в кино, еще где-то, даже в ресторанах пела долгое время. Но при этом у меня нет музыкального образования такого, как консерватория или Гнесинка. Каждый раз, когда я, как поющая актриса, думала о том, чтобы записать песню или альбом, я всегда останавливала себя с мыслью о том, что больше всего на свете не хотела бы, чтобы музыка стала моим хобби. Любовь не может быть увлечением, вот и музыка не может быть развлечением, увлечением или хобби. После космоса я чуть-чуть подуспокоилась с достигаторством и подумала, что уже можно никуда не бежать, остановиться и позволить себе. Сегодня самое главное мое внутреннее удивление в том, что приходится отказываться от такого количества съемок в кино, как было, еще от чего-то. Более того, в следующем году надо будет еще больше от всего отказываться. После космоса я пришла к тому, что музыка мне важнее, чем что-то другое», - призналась Пересильд.
Театр: Щелкунчики и Багиры
По данным «Kassir.ru», в числе самых востребованных театральных постановок праздничных каникул «Вишнёвый сад» с Ириной Апексимовой в Театре на Таганке, «Комедия двенадцатой ночи» в Театре на Бронной, «Рыжий» в Мастерской Петра Фоменко, «Плохие девчонки» с Татьяной Васильевой в театре «Русская песня», а также мюзикл «Последняя сказка» (МДМ).
Театралы Петербурга выбрали в праздники спектакли «Отдам бывшего в хорошие руки» и «Боинг-Боинг». Новосибирск увидит в начале 2025-го Марину Федункив в комедии «Сюрприз», а в Медвежьегорске идут на «Щелкунчика».
Кроме того, по стране прокатятся многочисленные ледовые шоу. Так, в Сочи увидят «История любви Шахерезады» от Татьяны Навки, в Казани «Царевну-лягушку», а во Владивостоке сказку Ильи Авербуха «Щелкунчик и Мышиный король».
Ну а в столице в новогодние каникулы в топ популярности вошли шоу «Щелкунчик. Королевство летучих мышей», в котором смешались миры Чайковского, Гофмана и Тима Бёртона, «Тайна семьи Деда Мороза» от Ирины Винер, водное шоу «Кощей» в Москвариуме, а также шоу «Дядя Стёпа. Говорят: под Новый год...», придуманное знаменитыми внучками Сергея Михалкова.
Ну а Юлия Пересильд пригласила всех в Театр наций Евгения Миронова.
«С театром у меня все хорошо. Приглашаю на спектакль "Последнее лето", мы переносим его на большую сцену Театра наций уже в январе. Я также надеюсь, что в мае Театр наций представит новую премьеру, спектакль "Васса Железнова". Что касается благотворительного спектакля "Поколение Маугли" в МХТ, где я играла Багиру, я с удовольствием всегда в этом участвую, это замечательно. Эту роль там играли все уважающие себя поющие артистки. Я убеждена, что как только группа "Мандрагора" начнет по-настоящему собирать залы, мы обязательно будем делать благотворительные концерты», - пообещала актриса.
Кино: Костяная нога и Битва блокбастеров
Главным кинособытием первых дней Нового года станет битва российских блокбастеров, которая стартует 1 января. На экраны одновременного выходят экранизация сказки Александра Волкова «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Финист. Первый Богатырь», в котором Юлия Пересильд сыграла молодую Бабу-ягу.
«Баба-яга у меня необычная, но мне очень нравится. Так случайно вышло, что я год отучилась на русской филологии и очень люблю книжку Проппа «Морфология русской сказки». Еще с тех времен я запомнила, что Баба-яга - один из самых загадочных персонажей русских сказок. Потому что Баба-яга — костяная нога. Она одной ногой стоит в мире живых, а другой в мире мертвых. Сыграть персонажа, который сам по себе является мостом между миром живых и миром мертвых, - это очень интересно. Я бы с удовольствием в следующие лет 10 играла Бабу-ягу в разных приквелах, сиквелах и всем остальном, что они придумают», - отметила актриса, сыгравшая Бабу-ягу еще и в недавно вышедшем сериале «Последний богатырь. Наследие».
Пересильд также назвала главный фильм в своей карьере - и это не знаменитый «Вызов».
«"Вызов" стал поворотным в истории российского кино, на мировом уровне. Это оценится через энное количество десятков лет. При этом и до космоса у меня в кино все было неплохо. Действительно поворотным и решающим фильмом для меня стала "Битва за Севастополь". Более того, после этого фильма количество женских историй в нашем кино, когда женщине-актрисе доверяют вести тему, стало чуть больше. "Вызов" я не обесцениваю ни в коем случае, но просто говорю, как есть», - заключила собеседница НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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