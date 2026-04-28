В России предсказали интересную реакцию Киева на новейшую ракету «Ковер»
Реакция Киева на новейшую российскую ракету С-71К «Ковер» «будет интересная». Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.
По его словам, Вооружённые силы РФ могут начать применять новую ракету в 2027 году. Это связано с необходимостью произвести необходимое количество и поставить их на склады и в войска.
«Их будут применять по командным пунктам противника, по системам ПВО, по системам залпового огня или по каким-то энергетическим объектам противника», — отметил эксперт.
Попов добавил, что у ракеты «Ковер» двигатель малых размеров, которые при этом обладает серьёзной мощностью и эффективностью, что позволит повысить её пробивную способность.
Ранее члена комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Украина «заслужила» применение ракетного комплекса «Орешник», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
