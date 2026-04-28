Умер народный артист РФ Роберт Ляпидевский
28 апреля 202617:16
Народный артист РФ Роберт Ляпидевский умер на 90-м году жизни. Об этом сообщили в Театре кукол имени Образцова.
В сообщении говорится, что артист был «легендой театра».
«Роберт Анатольевич 65 лет выходил на сцену и каждый раз доказывал: куклы умеют жить, дышать, плакать и смеяться», - отметили в театре.
В семье артиста рассказали РИА Новости, что он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.
Ранее ведущий «Радионяни», заслуженный артист РСФСР Лев Шимелов умер в возрасте 96 лет из-за инсульта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
