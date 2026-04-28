Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в РФ минеральной воды «Джермук»
Ввоз и оборот в России минеральной воды «Джермук» приостановлен из-за возможного вреда здоровью граждан. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор пишет RT.
В ведомстве указали, что продукция, изготовленная в поределённые даты, «не соответствует информации, указанной в маркировке».
«В воде было выявлено превышение содержания гидрокарбоната – иона, хлоридов и сульфатов», - говорится в сообщении.
Отмечается, что введение в заблуждение относительно лечебных свойств продукции может привести не только к неэффективному лечению, но и к ухудшению здоровья.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили о проверке маркетплейсов из-за крема La Roche-Posay, который, предположительно, содержит бензол, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
