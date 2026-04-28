Демарш Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) не повлияет на цены на нефть, куда важнее, если покинуть Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) захочет Саудовская Аравия, рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН.



ОАЭ выходят из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Об этом сообщили в Государственном информационном агентстве страны. Государство добывает около 3,2–4,5 миллиона баррелей нефти в сутки и входит в число 10 ведущих мировых производителей нефти, располагая, по разным оценкам, около 6–7% мировых запасов. Юшков призвал не беспокоиться в такой ситуации.