Развал организации? К чему приведет выход Арабских Эмиратов из ОПЕК
Сам по себе уход одного государства ничего не поменяет на нефтяном рынке, заявил Игорь Юшков.
Демарш Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) не повлияет на цены на нефть, куда важнее, если покинуть Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) захочет Саудовская Аравия, рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН.
ОАЭ выходят из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Об этом сообщили в Государственном информационном агентстве страны. Государство добывает около 3,2–4,5 миллиона баррелей нефти в сутки и входит в число 10 ведущих мировых производителей нефти, располагая, по разным оценкам, около 6–7% мировых запасов. Юшков призвал не беспокоиться в такой ситуации.
«Если ОАЭ окончательно выходят из обеих организаций, это может привести к развалу и ОПЕК, и ОПЕК+. Однако в нынешних условиях это не приведет к глобальному увеличению предложения нефти на рынке. Ее просто некуда продавать. Они могут вывести на полную мощность нефтепровод, который идет в Оманский залив, но вывести все объемы не могут. ОАЭ добывают значительно меньше, чем им положено по квотам ОПЕК и ОПЕК+. Основной риск в том, если Саудовская Аравия прекратит соблюдать ограничения после открытия Ормузского пролива, то все остальные могут тоже отказаться. Тогда цены на нефть упадут, а решения организаций перестанут что-либо значить. Но это может произойти только после восстановления судоходства через Ормузский пролив», — отметил он.
Ранее Юшков объяснил НСН, почему ЕС не может заблокировать российскую торговлю нефтью.
