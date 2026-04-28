Плата за соцсети: Сколько будет стоить зарубежный интернет-трафик
Только 20-30% россиян будут готовы платить за зарубежный трафик, заявил НСН Герман Клименко.
Сделать весь зарубежный трафик платным проще, чем блокировать отдельные сервисы при использовании VPN, цена может доходить до 60 долларов в месяц, заявил глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с НСН.
Минцифры РФ работает над проектом контроля за VPN и средствами для обхода блокировок. В таком случае зарубежный трафик будет платным, пишет Mash. Речь о мобильном интернете, цены за пользование не называются. Предлагается закрыть все передвижения российских пользователей по иностранному интернету и заблокированным сайтам, продолжать давление на VPN-сервисы, брать деньги за скроллинг запрещенных соцсетей. Клименко рассказал, почему это легко с технической точки зрения.
«У нас попытались отдельно выделить сервисы VPN, но выяснилось, что отличить посетителей очень сложно. Как я понимаю, в связи с этим решили сделать платным весь зарубежный трафик. Если контролировать весь трафик, не пытаясь выделить отдельно VPN и так далее, это просто сделать. На этом фоне выиграют наши видеосервисы, потому что сейчас многие смотрят тот же замедленный YouTube. Для мобильного оператора тоже не сложно сделать зарубежный трафик платным или ограниченно доступным. Разделять сложнее. А брать, например, доллар за гигабайт зарубежного трафика и не брать ничего за российский очень просто», - объяснил он.
По его словам, только 20-30% россиян будут готовы платить за зарубежный трафик.
«При этом это не отменяет работу международных сим-карт, сегодня можно купить eSIM за 60 долларов в месяц, это примерно гигабайт. Вот примерно такие расценки могут быть. В таком случае примерно 20-30% готовы будут платить, 70% - не будут. Конечно, все это направлено на снижение потребления запрещенных соцсетей», - рассказал он.
Ранее сообщалось, что в России предложили создать список разрешенных к использованию VPN-протоколов, так называемых «белых VPN». Соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину подал депутат Госдумы Дмитрий Гусев. По его словам, хотя ограничения мобильного трафика и сервисов вводятся по соображениям безопасности, они создают неудобства для граждан, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Ректора МАРХИ внесли в базу «Миротворца»
- Путин привал увеличить охваты проходящих репродуктивную диспансеризацию россиян
- Юрист раскрыла, зачем Тейлор Свифт регистрирует свое лицо как товарный знак
- В России предсказали интересную реакцию Киева на новейшую ракету «Ковер»
- Учителя призвали не перебарщивать с мемами в образовательном процессе
- Трамп заявил о желании жить в Букингемском дворце
- Плата за соцсети: Сколько будет стоить зарубежный интернет-трафик
- Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в РФ минеральной воды «Джермук»
- «Ничего хорошего нет»: Степашин оценил решение ОАЭ выйти из ОПЕК
- Развал организации? К чему приведет выход Арабских Эмиратов из ОПЕК