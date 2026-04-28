«У нас попытались отдельно выделить сервисы VPN, но выяснилось, что отличить посетителей очень сложно. Как я понимаю, в связи с этим решили сделать платным весь зарубежный трафик. Если контролировать весь трафик, не пытаясь выделить отдельно VPN и так далее, это просто сделать. На этом фоне выиграют наши видеосервисы, потому что сейчас многие смотрят тот же замедленный YouTube. Для мобильного оператора тоже не сложно сделать зарубежный трафик платным или ограниченно доступным. Разделять сложнее. А брать, например, доллар за гигабайт зарубежного трафика и не брать ничего за российский очень просто», - объяснил он.

По его словам, только 20-30% россиян будут готовы платить за зарубежный трафик.

«При этом это не отменяет работу международных сим-карт, сегодня можно купить eSIM за 60 долларов в месяц, это примерно гигабайт. Вот примерно такие расценки могут быть. В таком случае примерно 20-30% готовы будут платить, 70% - не будут. Конечно, все это направлено на снижение потребления запрещенных соцсетей», - рассказал он.

Ранее сообщалось, что в России предложили создать список разрешенных к использованию VPN-протоколов, так называемых «белых VPN». Соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину подал депутат Госдумы Дмитрий Гусев. По его словам, хотя ограничения мобильного трафика и сервисов вводятся по соображениям безопасности, они создают неудобства для граждан, напоминает «Радиоточка НСН».

