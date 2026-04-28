Книжный сервис «Литрес» и онлайн-платформа по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ «ЕГЭLand» провели исследование среди поколения Альфа — люди, родившиеся примерно с 2010 по 2024 год, — и выяснили, как бы они отнеслись к интеграции мемов в школьные уроки литературы. Результаты опроса есть в распоряжении НСН. Так, 93% респондентов признались, что случайно увиденные в интернете мемы на литературную тематику помогают им лучше запоминать эпизоды или образы из книг, и 88% — что классика стала бы понятнее и доступнее, а занятия интереснее, если бы учителя использовали мем-культуру для объяснения сложных вещей. Штернберг призвала не допустить замену чтения мемами.

«Для молодёжи это, безусловно, интересно. Использование мемов в обучении действительно может быть привлекательным инструментом. В какой‑то степени это оживляет образовательный процесс: делает сложные темы доступнее, помогает удерживать внимание и вызывает эмоциональный отклик. Однако во всём нужно знать меру. Мемы способны заинтересовать, подтолкнуть к теме, дать первый импульс — но они ни в коем случае не должны заменять полноценное чтение. Дети должны читать, это необходимый интеллектуальный труд. К сожалению, иногда новшества и более лёгкие форматы начинают вытеснять чтение. Это тревожная тенденция. Но если мемы работают как "крючок" — чтобы заинтересовать сюжетом, эпохой, личностью, а затем направить к книге или статье, — то это вполне оправданный педагогический приём. В качестве замены чтению же они категорически не подходят: их роль — вспомогательная, а не основная», — сказала собеседница НСН.

Ранее Штернберг сказала НСН, что учителя русского и литературы перегружены больше других учителей, так как они должны готовить к экзаменам, очень много читать и проверять колоссальное количество работ за копейки.

