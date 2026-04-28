Экс-глава «Фонбета» Анохин получил более 8 лет колонии за дачу взятки
Суд в Московской области признал бывшего гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина, а также экс-полицейского и адвоката, которые являются его сообщниками, виновновыми в даче взятки в особо крупном размере, посредничестве во взяточничестве и мошенничестве. Об этом со ссылкой на Следственный комитет РФ сообщает RT.
По данным следствия, Анохин, желая скрыть результаты проверки ФСБ о хищении бюджетных средств на его прежней работе, передал 60 млн рублей. Однако получатель взятки, а также один из посредников, были участниками оперативного эксперимента. В итоге после передачи денег удалось задержать всю цепочку.
По решению суда Анохин получил наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет и два месяца. Экс-полицейского приговорили к 3,5 годам лишения свободы, а адвокату назначили семь лет два месяца колонии. Также все трое были оштрафованы. Оперативник на полмиллиона рублей, а Анохин и юрист - на 12 млн рублей каждый.
Ранее по обвинению в получении крупной взятки был арестован замгенерального директора парка «Патриот» Минобороны Виталий Мелимук, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
