Экс-глава «Фонбета» Анохин получил более 8 лет колонии за дачу взятки

Суд в Московской области признал бывшего гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина, а также экс-полицейского и адвоката, которые являются его сообщниками, виновновыми в даче взятки в особо крупном размере, посредничестве во взяточничестве и мошенничестве. Об этом со ссылкой на Следственный комитет РФ сообщает RT.

Тимур Иванов не признал вину по делу о взятках на 1,3 миллиона рублей

По данным следствия, Анохин, желая скрыть результаты проверки ФСБ о хищении бюджетных средств на его прежней работе, передал 60 млн рублей. Однако получатель взятки, а также один из посредников, были участниками оперативного эксперимента. В итоге после передачи денег удалось задержать всю цепочку.

По решению суда Анохин получил наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет и два месяца. Экс-полицейского приговорили к 3,5 годам лишения свободы, а адвокату назначили семь лет два месяца колонии. Также все трое были оштрафованы. Оперативник на полмиллиона рублей, а Анохин и юрист - на 12 млн рублей каждый.

Ранее по обвинению в получении крупной взятки был арестован замгенерального директора парка «Патриот» Минобороны Виталий Мелимук, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
