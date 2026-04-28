Онлайн-кинотеатры удалили сериал «Метод 3»
Сериал «Метод 3» был удалён из онлайн-кинотеатров. Об этом в своём Telegram-канале заявил продюсер проекта Владимир Маслов.
По его словам, это произошло по требованию Роскомнадзора.
Пресс-служба «Кинопоиска» подтвердила НСН удаление сериала, в том числе с платформы «Иви».
Отмечается, что в предписании говорится о том, что Минкульт выдал заключение о наличии в проекте материалов, «дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующих их отрицание».
Ранее представители организации «Офицеры России» попросили исключить сериал «Штрафбат» 2004 года из сетки вещания телеканала «Победа», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Онлайн-кинотеатры удалили сериал «Метод 3»
