«Бойтесь бездарности»: Сценарист «Бригады» объяснил кинотренд на 90-е тоской по СССР

Появившийся в кино тренд на 90-е годы связан с общей тоской по СССР и большей свободой творчества, рассказал НСН режиссер драмы «1993», один из сценаристов легендарного криминального телесериала «Бригада» Александр Велединский.



В России появится еще один сериал про «тревожную, но полную надежд» атмосферу 1990-х годов - «Дети перемен». В центре сюжета картины - семья и трое братьев от разных отцов. В проекте снялись актеры, ставшие известными благодаря сериалу «Слово пацана» - Лев Зулькарнаев, Слава Копейкин и другие. При этом сейчас уже идет криминальная драма Юрия Быкова «Лихие» про дальневосточную ОПГ. Велединский отметил, что сегодня проще снимать исторические фильмы.