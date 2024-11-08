«Бойтесь бездарности»: Сценарист «Бригады» объяснил кинотренд на 90-е тоской по СССР
Такие киноленты про 90-е годы, как «1993», «Лихие» и «Слово пацана», делались параллельно, просто вышли в разное время, рассказал НСН Александр Велединский.
Появившийся в кино тренд на 90-е годы связан с общей тоской по СССР и большей свободой творчества, рассказал НСН режиссер драмы «1993», один из сценаристов легендарного криминального телесериала «Бригада» Александр Велединский.
В России появится еще один сериал про «тревожную, но полную надежд» атмосферу 1990-х годов - «Дети перемен». В центре сюжета картины - семья и трое братьев от разных отцов. В проекте снялись актеры, ставшие известными благодаря сериалу «Слово пацана» - Лев Зулькарнаев, Слава Копейкин и другие. При этом сейчас уже идет криминальная драма Юрия Быкова «Лихие» про дальневосточную ОПГ. Велединский отметил, что сегодня проще снимать исторические фильмы.
«Я не считаю, что наш фильм «1993» запустил или подогрел интерес к 90-м годам. Интерес к этому времени у кинематографистов возник как ответ на общественный запрос: 10 лет назад были в моде 60-е, сегодня - 90-е. Кроме того, я точно знаю, что и «1993», и «Лихие», и «Слово пацана» делались параллельно, просто вышли в разное время. Тренд на 90-е подогревается общей тоской по СССР. К тому же, сегодня снимать исторические фильмы гораздо безопаснее, чем раньше. Говоря о демонстрации в подобных проектах пагубных последствий неправильного выбора жизненного пути, мол, это собирает рейтинги и должно настораживать всех вокруг, хочу отметить, что не стоит бояться талантливого, если оно является таковым. Давайте лучше бояться серости и бездарности - от них гораздо больше вреда», - сказал собеседник НСН.
Ранее в России вышел документальный фильм «Кресты», который рассказывает об одной из старейших тюрем России, расположенной Санкт-Петербурге, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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