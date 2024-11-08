«Бойтесь бездарности»: Сценарист «Бригады» объяснил кинотренд на 90-е тоской по СССР

Такие киноленты про 90-е годы, как «1993», «Лихие» и «Слово пацана», делались параллельно, просто вышли в разное время, рассказал НСН Александр Велединский.

Появившийся в кино тренд на 90-е годы связан с общей тоской по СССР и большей свободой творчества, рассказал НСН режиссер драмы «1993», один из сценаристов легендарного криминального телесериала «Бригада» Александр Велединский.

В России появится еще один сериал про «тревожную, но полную надежд» атмосферу 1990-х годов - «Дети перемен». В центре сюжета картины - семья и трое братьев от разных отцов. В проекте снялись актеры, ставшие известными благодаря сериалу «Слово пацана» - Лев Зулькарнаев, Слава Копейкин и другие. При этом сейчас уже идет криминальная драма Юрия Быкова «Лихие» про дальневосточную ОПГ. Велединский отметил, что сегодня проще снимать исторические фильмы.

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«Я не считаю, что наш фильм «1993» запустил или подогрел интерес к 90-м годам. Интерес к этому времени у кинематографистов возник как ответ на общественный запрос: 10 лет назад были в моде 60-е, сегодня - 90-е. Кроме того, я точно знаю, что и «1993», и «Лихие», и «Слово пацана» делались параллельно, просто вышли в разное время. Тренд на 90-е подогревается общей тоской по СССР. К тому же, сегодня снимать исторические фильмы гораздо безопаснее, чем раньше. Говоря о демонстрации в подобных проектах пагубных последствий неправильного выбора жизненного пути, мол, это собирает рейтинги и должно настораживать всех вокруг, хочу отметить, что не стоит бояться талантливого, если оно является таковым. Давайте лучше бояться серости и бездарности - от них гораздо больше вреда», - сказал собеседник НСН.

Ранее в России вышел документальный фильм «Кресты», который рассказывает об одной из старейших тюрем России, расположенной Санкт-Петербурге, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: START/Wink.ru/НТВ
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