Трамп заявил о желании жить в Букингемском дворце

Президент США Дональд Трамп перед встречей с королём Великобритании Карлом III заявил, что всегда мечтал жить в Букингемском дворце. Об этом сообщает RT.

Байден заявил, что Трамп позорит Соединенные Штаты

Так глава Белого дома отреагировал на статью в газете Daily Mail. В ней утверждается, что британский монарх и Трамп являются 16-юродными братьями. Их общий предок - правнук короля Шотландии Якова II, третий граф Леннокс (1490-1526).

«Я всегда хотел жить в Букингемском дворце! Обсудим это с королём и королевой», — заявил американский лидер в своей соцсети Truth Social.

Ранее Трамп заявил, что любит короля Великобритании Карла III, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
