Трамп заявил о желании жить в Букингемском дворце
Президент США Дональд Трамп перед встречей с королём Великобритании Карлом III заявил, что всегда мечтал жить в Букингемском дворце. Об этом сообщает RT.
Так глава Белого дома отреагировал на статью в газете Daily Mail. В ней утверждается, что британский монарх и Трамп являются 16-юродными братьями. Их общий предок - правнук короля Шотландии Якова II, третий граф Леннокс (1490-1526).
«Я всегда хотел жить в Букингемском дворце! Обсудим это с королём и королевой», — заявил американский лидер в своей соцсети Truth Social.
Ранее Трамп заявил, что любит короля Великобритании Карла III, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
