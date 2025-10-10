На заводе в Теннесси в США произошел взрыв

На заводе по производству взрывчатых веществ Accurate Energetic Systems в районе Бакснорт (округ Хамфрис, штат Теннесси) прогремел взрыв. По данным шерифа округа, несколько человек погибли, еще ряд сотрудников числятся пропавшими без вести, сообщает телеканал ABC со ссылкой на слова шерифа Криса Дэвиса.

Офис шерифа подтвердил факт происшествия и сообщил о нескольких погибших и пропавших. Глава округа заявил ABC, что как минимум 13 человек считаются пропавшими без вести. На месте продолжают работать экстренные службы.