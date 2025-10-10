Банки оправдались за долгий возврат средств на карту
Если десять дней для возврата денег – это много, можно установить три дня, но не сутки, заявил НСН Гарегин Тосунян.
Для возврата средств на карту при отказе от покупок зачастую нужно минимум три дня, так как это технический момент, заявил НСН президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян.
В России предложили установить предельный 24-часовой срок для возврата средств покупателям на карту после совершения покупки. Соответствующее заявление направил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в адрес главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Подчеркивается, что если списание денег с карты происходит мгновенно, то возврат средств при отказе от покупки или услуги может затянуться до 10 дней, что создает явный дисбаланс. Тосунян назвал эти рамки слишком жесткими.
«Конечно, сегодня есть дисбаланс, но в другую крайность впадать тоже не надо. Потребитель имеет право на отказ, но нужно дать время организациям. Если десять дней – это много, можно установить три дня, но не сутки. Сутки – это слишком сжатые сроки, это создаст лишние хлопоты, будет больше суеты. Средний срок возврата средств сегодня составляет меньше недели», - отметил он.
Тосунян объяснил, что для возврата требуется оформление документов и подтверждение со стороны магазина.
«Срок возврата подразумевает документальное оформление, подтверждение возврата товара со стороны магазина. Это технические моменты, которые требуют времени. А покупатель может вернуть товары просто из-за своего каприза. Это допустимо, не нарушает закон. Но не надо при этом банки и продавцов загонять в нереальные условия», - заключил собеседник НСН.
Проект о запрете дополнительных скидок на маркетплейсах продвигают банки, которые не хотят конкурировать с «кошельками», заявил НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
