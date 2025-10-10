«Конечно, сегодня есть дисбаланс, но в другую крайность впадать тоже не надо. Потребитель имеет право на отказ, но нужно дать время организациям. Если десять дней – это много, можно установить три дня, но не сутки. Сутки – это слишком сжатые сроки, это создаст лишние хлопоты, будет больше суеты. Средний срок возврата средств сегодня составляет меньше недели», - отметил он.

Тосунян объяснил, что для возврата требуется оформление документов и подтверждение со стороны магазина.

«Срок возврата подразумевает документальное оформление, подтверждение возврата товара со стороны магазина. Это технические моменты, которые требуют времени. А покупатель может вернуть товары просто из-за своего каприза. Это допустимо, не нарушает закон. Но не надо при этом банки и продавцов загонять в нереальные условия», - заключил собеседник НСН.

Проект о запрете дополнительных скидок на маркетплейсах продвигают банки, которые не хотят конкурировать с «кошельками», заявил НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

