«Мюзиклы или Прилепин?»: Кому отдадут МХАТ после отставки Кехмана
Тысячный зал МХАТа больше подходит под мюзиклы, а под театр патриотической драмы - камерная сцена, сказал в эфире НСН Григорий Заславский.
МХАТ имени Горького, пост гендиректора которого освободился после увольнения Владимира Кехмана, вряд ли отдадут Захару Прилепину под патриотический театр, заявил в интервью НСН театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
По данным ТАСС, генеральный директор МХАТа Владимир Кехман снят с этого поста. В начале июля 2025 года разразился скандал, связанный с задержанием и обысками у Кехмана в рамках уголовного дела о растрате при реконструкции старой сцены театра. На этом фоне в театральном сообществе появились предположения, что в случае увольнения Кехмана МХАТ могут отдать писателю Захару Прилепину под новый театр современной патриотической драматургии. Заславский усомнился в таком развитии событий.
«Мне кажется, что театр патриотической драмы по той концепции, которая сегодня существует, это во многом камерный театр. Это должен быть средний московский театр по размерам, а во МХАТе имени Горького даже малая сцена сопоставима с большими сценами других театров. Это тысячный зал. Скорее, это театр для музыкальных спектаклей по нынешним временам. Еще недавно там собиралось по 18 залов на спектакль "Женщины Есенина". Тот же Павел Хомский довольно быстро понял, что тысячник — это все-таки история для мюзиклов, поэтому именно в Театре Моссовета в свое время появились первые "Иисус Христос - суперзвезда", "Шахматы" и другие мюзикловые истории», - сказал он.
По словам Заславского, увольнение Кехмана может быть не связано с качеством его работы во МХАТе.
«Руководители, которые приняли это решение, исходили из какой-то им известной информации и логики. Например, если меня снимут, ну что делать? Значит, так нужно. Меня назначил министр культуры и точно так же имеет право снять. Для этого вообще не обязательно нужны какие-то причины. Есть такое понятие "по решению учредителя". Учредитель может принять такое решение, вообще не имея каких-то претензий к предыдущему руководителю», - заключил собеседник НСН.
Театральный критик Владимир Кантор ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что возможный уход Владимира Кехмана с высоких театральных постов больше ударит по МХАТу имени Горького, чем по Михайловскому театру в Санкт-Петербурге, где тот занимает пост художественного руководителя.
На момент выхода материала МХАТ официально не подтверждал отставку Кехмана.
