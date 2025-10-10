Трамп поблагодарил Путина за слова поддержки после решения Нобелевского комитета
Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social сообщение со словами «Спасибо президенту Путину», сопроводив его видео с выступлением российского лидера. В ролике Владимир Путин комментирует отказ Нобелевского комитета присудить премию мира американскому президенту.
Трамп также процитировал фрагменты высказываний Путина о том, что награду часто получают люди, «которые для мира ничего не сделали», в то время как Трамп «реально много делает, чтобы разрешить длящиеся десятилетиями кризисы».
Ранее целый ряд зарубежных политиков предлагали выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира. Сам он заявлял, что за время пребывания в Белом доме добился урегулирования нескольких международных конфликтов. В этом году награду получила венесуэльская оппозиционерка Мария Мачадо.
Путин высказался о решении Нобелевского комитета на саммите СНГ в Душанбе, отметив, что Трамп искренне стремится к мирному урегулированию конфликтов, включая украинский. По словам российского президента, решения комитета подорвали авторитет премии, передает «Радиоточка НСН».
