Трамп поблагодарил Путина за слова поддержки после решения Нобелевского комитета

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social сообщение со словами «Спасибо президенту Путину», сопроводив его видео с выступлением российского лидера. В ролике Владимир Путин комментирует отказ Нобелевского комитета присудить премию мира американскому президенту.

Трамп также процитировал фрагменты высказываний Путина о том, что награду часто получают люди, «которые для мира ничего не сделали», в то время как Трамп «реально много делает, чтобы разрешить длящиеся десятилетиями кризисы».

Ранее целый ряд зарубежных политиков предлагали выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира. Сам он заявлял, что за время пребывания в Белом доме добился урегулирования нескольких международных конфликтов. В этом году награду получила венесуэльская оппозиционерка Мария Мачадо.

Путин высказался о решении Нобелевского комитета на саммите СНГ в Душанбе, отметив, что Трамп искренне стремится к мирному урегулированию конфликтов, включая украинский. По словам российского президента, решения комитета подорвали авторитет премии, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
