Суд в Узбекистане приговорил мужчину за участие в СВО на стороне России

Пахтачийский районный суд Самаркандской области приговорил 27-летнего жителя региона к трем годам лишения свободы за участие в военных действиях на стороне России на территории Украины. Осужденный признан виновным в наемничестве, сообщает Uz.news.

Суд установил, что мужчина в 2019 году уехал в Россию на заработки, а в 2021 году был осужден за незаконный оборот наркотиков и направлен в колонию строгого режима в Челябинской области.