Суд в Узбекистане приговорил мужчину за участие в СВО на стороне России
Пахтачийский районный суд Самаркандской области приговорил 27-летнего жителя региона к трем годам лишения свободы за участие в военных действиях на стороне России на территории Украины. Осужденный признан виновным в наемничестве, сообщает Uz.news.
Суд установил, что мужчина в 2019 году уехал в Россию на заработки, а в 2021 году был осужден за незаконный оборот наркотиков и направлен в колонию строгого режима в Челябинской области.
Находясь в заключении, он в 2024 году согласился на освобождение по ходатайству российских силовиков в обмен на участие в военной операции и получение гражданства РФ. После прохождения подготовки в Луганске он воевал в Луганской, Запорожской, Херсонской и Курской областях, где получил ранение.
Вернувшись в Узбекистан в марте 2025 года, мужчина добровольно явился в органы внутренних дел. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима, передает «Радиоточка НСН».
