Латвия депортирует более 800 россиян за нарушение миграционного режима

Латвийские власти намерены выдворить из страны свыше 800 граждан России, нарушивших требования миграционного законодательства, сообщает Politico.

По словам представителя Управления по делам гражданства и миграции Мадары Пуке, россияне должны покинуть территорию Латвии до 13 октября. После этой даты их пребывание будет считаться незаконным.

Российского физика-ядерщика Ожаровского депортировали из Монголии

В стране действует правило, по которому граждане России обязаны подтвердить знание латышского языка для продления постоянного вида на жительство. С 2022 года временные разрешения продлеваются только в исключительных случаях.

Латвия также проводит политику постепенного перехода всех учебных заведений на обучение исключительно на латышском языке. Русский теперь может преподаваться лишь как язык национального меньшинства, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:РоссиянеДепортацияЛатвия

Горячие новости

Все новости

партнеры