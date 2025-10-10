Латвия депортирует более 800 россиян за нарушение миграционного режима

В стране действует правило, по которому граждане России обязаны подтвердить знание латышского языка для продления постоянного вида на жительство. С 2022 года временные разрешения продлеваются только в исключительных случаях.

Латвия также проводит политику постепенного перехода всех учебных заведений на обучение исключительно на латышском языке. Русский теперь может преподаваться лишь как язык национального меньшинства, передает «Радиоточка НСН».

