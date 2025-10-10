Суд арестовал блогера по делу о хищении у петербургского агентства
Басманный суд Москвы арестовал блогера Николая Камнева, обвиняемого в хищении свыше 37 миллионов рублей у Агентства по телевидению и радиовещанию Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.
Решением суда Камнев заключен под стражу. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. Камнев также работает в отделе по связям с общественностью компании «Газпром — газомоторное топливо».
В начале октября в его квартире прошли обыски, после чего блогер был задержан и доставлен в Москву для допроса.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере, предусматривающей до 10 лет лишения свободы, передает «Радиоточка НСН».
