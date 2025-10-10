Суд арестовал блогера по делу о хищении у петербургского агентства

Басманный суд Москвы арестовал блогера Николая Камнева, обвиняемого в хищении свыше 37 миллионов рублей у Агентства по телевидению и радиовещанию Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Решением суда Камнев заключен под стражу. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. Камнев также работает в отделе по связям с общественностью компании «Газпром — газомоторное топливо».