В России падает спрос на эзотерические книги, поскольку люди хотят верить не в чудо, а во что-то надежное и проверенное, заявила в интервью НСН директор по развитию книжного сервиса «Строки» Татьяна Соловьева.

Гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьёв ранее сообщил, что россияне стали хуже покупать книги по эзотерике Соловьева подтвердила этот тренд и указала на его причины.