Без Таро и мистики: Почему россияне отказываются от книг по эзотерике
В эпоху неопределенности люди не верят в быстрые «мистические» решения их проблем, сказала в эфире НСН Татьяна Соловьева, а Анастасия Дацюк рассказала о метаморфозах с картами Таро.
В России падает спрос на эзотерические книги, поскольку люди хотят верить не в чудо, а во что-то надежное и проверенное, заявила в интервью НСН директор по развитию книжного сервиса «Строки» Татьяна Соловьева.
Гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьёв ранее сообщил, что россияне стали хуже покупать книги по эзотерике Соловьева подтвердила этот тренд и указала на его причины.
«Мы действительно наблюдаем схожую тенденцию: спрос на классическую эзотерику падает, в то время как растет интерес к книгам, дающим системные знания и практические инструменты в области психологии, научпопа и социальных наук. Это связано с тем, что в эпоху неопределенности люди ищут не "быстрые" мистические решения, а проверяемые опоры для понимания себя и мира, что свидетельствует о более глубоком и осознанном запросе читателей», - отметила эксперт.
Со своей стороны, PR-менеджер сети «Читай-город» Анастасия Дацюк указала на падение спроса на карты Таро.
«В нашей сети направление "эзотерика" падает на 27% относительно предыдущего года. Сильнее всего спрос снижается на колоды Таро. При этом в штуках количество покупаемых колод падает, но их стоимость в чеке растет – люди стали чаще выбирать более дорогие, авторские колоды, тактильно приятные, с высоким качеством печати. Скорее всего общий негативный тренд связан с несколькими факторами: во-первых, направление перегружено и предложение на рынке превышает спрос. Во-вторых, тема вызывает активные обсуждения – не так давно прошла большая дискуссия в Общественной палате по поводу влияния эзотерики на россиян. На фоне большого количества контраргументов падение спроса усиливается», - заключила собеседница НСН.
Ранее ряд депутатов Госдумы предложили запретить в России рекламу услуг астрологов, духовных наставников, тарологов, хиромантов и деятелей из схожих сфер, однако правительство РФ не поддержало эту инициативу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
