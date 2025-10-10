Военэксперт заявил об уничтожении первой новейшей украинской ракеты «Фламинго»

По его словам, первую «Фламинго» сбил зенитный ракетный комплекс «Бук», кроме которого бороться с таким вооружением способны ЗРПК «Панцирь», комплексы С-300, С-400, С-350 «Витязь».

Кнутов также отметил, что украинская ракета «Фламинго» достаточно большая и «на радарах заметна очень хорошо».

«Уничтожение таких ракет для нас будет приоритетной задачей», - заключил он.

Ранее Кнутов заявил, что американские крылатые ракеты «Томагавк», которые могут быт переданы Киеву, способен нейтрализовать российский комплекс С-350 «Витязь», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».