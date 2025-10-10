Военэксперт заявил об уничтожении первой новейшей украинской ракеты «Фламинго»
Новейшая украинская крылатая ракета «Фламинго» была впервые уничтожена российскими военными. Об этом сайту aif.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
По его словам, первую «Фламинго» сбил зенитный ракетный комплекс «Бук», кроме которого бороться с таким вооружением способны ЗРПК «Панцирь», комплексы С-300, С-400, С-350 «Витязь».
Кнутов также отметил, что украинская ракета «Фламинго» достаточно большая и «на радарах заметна очень хорошо».
«Уничтожение таких ракет для нас будет приоритетной задачей», - заключил он.
Ранее Кнутов заявил, что американские крылатые ракеты «Томагавк», которые могут быт переданы Киеву, способен нейтрализовать российский комплекс С-350 «Витязь», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
