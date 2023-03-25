Медведев признался в изменении отношения к видеопиратству

Чтобы смотреть западные киноновинки, Дмитрий Медведев рекомендовал журналистам искать «правильных пиратов и скачивать у них».

«Если раньше я как юрист относился к этому отрицательно,.. то сейчас я к этому отношусь по принципу: что хотели – то и получили. И пусть, значит, они не добирают деньги», – сказал Медведев.

Западные компании следует лишить неимущественных прав, которыми они пользуются в России.

«Вот, если они ушли от нас, всякие Netflix'ы и прочие, значит будем это все скачивать, будем пользоваться бесплатно. Я бы это все еще по Сети разбрасывал, чтобы причинить им максимальный урон, чтобы они обанкротились», – призвал зампред Совбеза РФ.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН назвал ужасным тот факт, что ряд фильмов компании Disney уберут из каталога «Кинопоиска».

«Это ужасно! С одной стороны, я понимаю поступок компании Disney, ведь это решение идет абсолютно в канве бойкота России, а с другой стороны, это все получается против простых людей», - отметил кинокритик.

