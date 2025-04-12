В Афинах прогремел взрыв у офиса железнодорожной компании

Взрыв произошел у офиса железнодорожной компании Hellenic Train в Афинах. Об этом сообщили в полиции Греции.

Как отметили правоохранители, 11 апреля в 20:53 неизвестный позвонил в газету «Эфимерида тон синдактон» и на сайт zougla.gr, сообщив о закладке бомбы в офисе Hellenic Train. Звонивший дал 35-40 минут до взрыва.

«Район был немедленно блокирован полицейскими, которые поспешили к месту происшествия... Устройство взорвалось в 21:30, причинив лишь незначительный материальный ущерб», - сообщила полиция.

После ЧП начато предварительное расследование.

По данным СМИ, у офиса находилась закрытая дорожная сумка. Пиротехники не смогли провести контролируемый взрыв, поскольку бомба сработала в указанное звонившим по телефону время.

Ранее стало известно, что в центре Киева взорвался автомобиль.

