В Афинах прогремел взрыв у офиса железнодорожной компании
Взрыв произошел у офиса железнодорожной компании Hellenic Train в Афинах. Об этом сообщили в полиции Греции.
Как отметили правоохранители, 11 апреля в 20:53 неизвестный позвонил в газету «Эфимерида тон синдактон» и на сайт zougla.gr, сообщив о закладке бомбы в офисе Hellenic Train. Звонивший дал 35-40 минут до взрыва.
«Район был немедленно блокирован полицейскими, которые поспешили к месту происшествия... Устройство взорвалось в 21:30, причинив лишь незначительный материальный ущерб», - сообщила полиция.
После ЧП начато предварительное расследование.
По данным СМИ, у офиса находилась закрытая дорожная сумка. Пиротехники не смогли провести контролируемый взрыв, поскольку бомба сработала в указанное звонившим по телефону время.
Ранее стало известно, что в центре Киева взорвался автомобиль.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru