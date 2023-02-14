«Ужасно!»: Кинокритик расстроен уходом Disney из России

«Это ужасно! С одной стороны, я понимаю поступок компании Disney, ведь это решение идет абсолютно в канве бойкота России, а с другой стороны, это все получается против простых людей», - отметил кинокритик.

По мнению нашего собеседника, уход компании из России «сыграет на руку пиратам».



«Все эти фильмы есть у пиратов. И они себя прекрасно чувствуют! Я думаю, богатеют день ото дня! Это как в 90-е, когда был рассвет пиратства у нас в стране. Сейчас мы вернулись к той же ситуации», - заключил Шнейдеров.

Ранее сообщалось, что некоторые известные фильмы компании Disney пропадут из каталога онлайн-кинотеатра «Кинопоиск», пишет НСН. Картины от американской студии уберут из каталога 28 февраля.

