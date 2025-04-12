Трамп рассказал, что успешно прошел тест на умственные способности

Как отметил Трамп, он в хорошей форме. У политика «хорошее сердце, хорошая душа».

«Я хотел немного отличаться от [бывшего лидера США Джо] Байдена, я прошел тест на умственные способности. Не знаю, что еще сказать вам, все ответы - правильные», - подчеркнул Трамп.

Ранее Белый дом сообщил, что глава государства прошел необходимые тесты в плановом обследовании, которое продолжалось около четырех часов.

