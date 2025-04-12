Трамп рассказал, что успешно прошел тест на умственные способности

Президент США Дональд Трамп успешно прошел тест на когнитивные способности в рамках планового медицинского обследования. Слова политика приводят журналисты пула Белого дома.

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Как отметил Трамп, он в хорошей форме. У политика «хорошее сердце, хорошая душа».

«Я хотел немного отличаться от [бывшего лидера США Джо] Байдена, я прошел тест на умственные способности. Не знаю, что еще сказать вам, все ответы - правильные», - подчеркнул Трамп.

Ранее Белый дом сообщил, что глава государства прошел необходимые тесты в плановом обследовании, которое продолжалось около четырех часов.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд Трамп

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