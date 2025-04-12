Трамп рассказал, что успешно прошел тест на умственные способности
Президент США Дональд Трамп успешно прошел тест на когнитивные способности в рамках планового медицинского обследования. Слова политика приводят журналисты пула Белого дома.
Как отметил Трамп, он в хорошей форме. У политика «хорошее сердце, хорошая душа».
«Я хотел немного отличаться от [бывшего лидера США Джо] Байдена, я прошел тест на умственные способности. Не знаю, что еще сказать вам, все ответы - правильные», - подчеркнул Трамп.
Ранее Белый дом сообщил, что глава государства прошел необходимые тесты в плановом обследовании, которое продолжалось около четырех часов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хоккеист Бэкстрем подарил Александру Овечкину козленка
- Келлог заявил, что не предлагал разделять Украину
- В Марокко самолет приземлился за пределами ВПП, пострадали три человека
- Трамп рассказал, что успешно прошел тест на умственные способности
- Вулкан Безымянный начал извергаться на Камчатке
- Финансист назвала размер средней пенсии россиян в 2026 году
- В штате Пенсильвания задержали мужчину, угрожавшего убить Трампа
- МВФ выделил Аргентине $20 млрд
- В Афинах прогремел взрыв у офиса железнодорожной компании
- UFC впервые проведет турнир в Азербайджане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru