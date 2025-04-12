В штате Пенсильвания задержали мужчину, угрожавшего убить Трампа

ФБР задержала в штате Пенсильвания в США мужчину, угрожавшего убить американского президента Дональда Трампа и других высокопоставленных лиц. Об этом заявили в министерстве юстиции Соединенных Штатов.

По его данным, ФБР получило сведения о публикациях пользователя Mr Satan на видеохостинге YouTube, в которых он называет террористами сотрудников иммиграционной и таможенной службы и призывает убить Трампа и назначенных им глав всех ведомств. Правоохранители установили, что под ником скрывается 32-летний Шон Мопер. Как выяснилось, после инаугурации Трампа мужчина приобрел огнестрельное оружие.

«Шон Мопер, житель города Батлер Пенсильвании ... обвиняется в том, что он угрожал напасть и убить президента... других должностных лиц США и агентов иммиграционной и таможенной службы США (ICE)», - указали в министерстве.

Сотрудники ФБР задержали Мопера 9 апреля.

Ранее в США задержали мужчину, угрожавшего убить Дональда Трампа и его семью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

