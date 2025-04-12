Финансист назвала размер средней пенсии россиян в 2026 году
Средняя пенсия граждан в 2026 году составит около 25 тысяч рублей. Об этом сообщила доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Наталья Орлова в беседе с агентством «Прайм».
По словам эксперта, у некоторых россиян пенсия может быть больше. Орлова напомнила, что был создан «хороший задел» в прошлом году после разморозки индексации пенсий работающим пенсионерам и перерасчета выплат ряду категорий граждан.
Как отметила финансист, пенсии выше среднего могут получать те, кто проживает в Москве, Санкт-Петербурге, районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях. Здесь зарплаты были довольно высокими, и пенсия станет больше.
По словам Орловой, выходящие на пенсию сейчас получают больше, чем те, кому назначили выплаты раньше, за счет заработанных дополнительных пенсионных баллов.
Ранее кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что на пенсию вдвое выше средней могут рассчитывать высококвалифицированные сварщики. Выплаты для них составят примерно 45 тысяч рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru