Вулкан Безымянный начал извергаться на Камчатке
Извержение вулкана Безымянный проходит на Камчатке, заявила региональная группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
«Несколько крупных раскаленных лавин обрушилось на склоны вулкана. Пепел с лавин поднимался до 4 тысяч метров над уровнем моря», - указано в сообщении.
По данным экспертов, на фронтальных частях лавин на контакте раскаленного материала со снегом фиксировали фреатические взрывы. Пепловый шлейф распространился на 90 километров в северо-восточном направлении от Безымянного. Ожидается кульминационное извержение с выносом пепла до 15 км над уровнем моря.
Вулкану присвоили оранжевый код опасности для авиации.
Безымянный находится в центральной части Ключевской группы вулканов в 40 км от поселка Ключи и 350 км от Петропавловска-Камчатского.
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