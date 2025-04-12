В Марокко самолет приземлился за пределами ВПП, пострадали три человека
12 апреля 202503:56
Самолет приземлился вне взлетно-посадочной полосы близ аэропорта Фес-Саисс в Марокко. Об этом пишет Morocco World News.
По данным издания, авария произошла в пятницу. Самолет отклонился от ВПП во время приземления.
«В результате... три члена экипажа получили ранения», - говорится в материале.
Пострадавших госпитализировали. Причина ЧП пока неизвестна.
Ранее в аэропорту Нового Уренгоя самолет Ан-12 выкатился за пределы ВПП, один человек был госпитализирован.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru