В Марокко самолет приземлился за пределами ВПП, пострадали три человека

Самолет приземлился вне взлетно-посадочной полосы близ аэропорта Фес-Саисс в Марокко. Об этом пишет Morocco World News.

По данным издания, авария произошла в пятницу. Самолет отклонился от ВПП во время приземления.

«В результате... три члена экипажа получили ранения», - говорится в материале.

Пострадавших госпитализировали. Причина ЧП пока неизвестна.

Ранее в аэропорту Нового Уренгоя самолет Ан-12 выкатился за пределы ВПП, один человек был госпитализирован.


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ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
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