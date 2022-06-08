«Они не плачут»: Шнейдеров назвал враньем «страдание» Голливуда без России
Голливудские компании с радостью вернутся в Россию, но только после завершения событий на Украине, сказал в эфире НСН Давид Шнейдеров.
Голливудские киностудии вполне могут обойтись без российского рынка, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» кинокритик Давид Шнейдеров.
Ранее продюсер Александр Акопов высказал мнение, что голливудские режиссеры «слезно пишут бумаги в свой партком» с просьбой разрешить вернуться в Россию из-за потерь денег.
«Утверждения, что голливудские режиссеры плачут и у них нет денег, это вранье. Они плачутся-плачутся, но "Джокера-2" уже запускают, Тодд Филлипс (режиссер фильма – прим. НСН) уже начал читать сценарий для актеров. Еще несколько лет назад российский кинорынок был пятым в Европе. Безусловно, голливудские компания потеряли деньги, но это не критично и, к сожалению, они вполне обойдутся без русского рынка. Деньги терять всегда неприятно, но для них это не катастрофично, ничего смертельного в этом нет», - сказал Шнейдеров.
По его мнению, как только события на Украине закончатся, голливудские киностудии вернутся в Россию.
«Это чистая политика. Если бы не события 24 февраля, Голливуд и не уходил бы. Я думаю, что как только это все закончится, Голливуд с радостью вернется», - предположил кинокритик.
При этом Шнейдеров отметил, что появляющиеся в России пиратские копии блокбастеров никак не повлияют на ситуацию.
«Пиратские версии в интернете и раньше появлялись в России. Мы с пиратами вполне уживались и особо с ними не боролись, но пиратский рынок никогда решающим не был, это для ленивых людей, которым лень идти в кино и жалко денег», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В конце мая, после отключения России от Netflix Давид Шнейдеров говорил НСН, что в нынешней ситуации возвращение в РФ этой стриминговой платформы невозможно. Он также предупреждал, что попытки показывать в кинотеатрах пиратские версии зарубежных фильмов окончательно испортят отношения с партнерами.
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