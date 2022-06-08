«Они не плачут»: Шнейдеров назвал враньем «страдание» Голливуда без России

«Утверждения, что голливудские режиссеры плачут и у них нет денег, это вранье. Они плачутся-плачутся, но "Джокера-2" уже запускают, Тодд Филлипс (режиссер фильма – прим. НСН) уже начал читать сценарий для актеров. Еще несколько лет назад российский кинорынок был пятым в Европе. Безусловно, голливудские компания потеряли деньги, но это не критично и, к сожалению, они вполне обойдутся без русского рынка. Деньги терять всегда неприятно, но для них это не катастрофично, ничего смертельного в этом нет», - сказал Шнейдеров.

По его мнению, как только события на Украине закончатся, голливудские киностудии вернутся в Россию.

«Это чистая политика. Если бы не события 24 февраля, Голливуд и не уходил бы. Я думаю, что как только это все закончится, Голливуд с радостью вернется», - предположил кинокритик.

При этом Шнейдеров отметил, что появляющиеся в России пиратские копии блокбастеров никак не повлияют на ситуацию.