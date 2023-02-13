СМИ: ряд фильмов компании Disney уберут из каталога «Кинопоиска»

Некоторые известные фильмы компании Disney пропадут из каталога онлайн-кинотеатра «Кинопоиск», передает «Интерфакс».

«Гарри Поттер» и «Фантастические твари» исчезнут из онлайн-кинотеатров 31 января

Агентство сообщило, что картины от американской студии уберут из каталога 28 февраля.

Помимо прочего, пользователям станут недоступны все части саги «Звездные войны», «Пиратов Карибского моря», «Один дома» и мультфильм «Король лев», включая ремейк.

Из каталога уберут фильмы по вселенной Marvel. Нельзя будет посмотреть мультфильмы «Вверх», «Холодное сердце» и другие.

В марте 2023 года фильмы и сериалы Disney удалят с российских видеосервисов, сообщили ранее «Ведомости». Причиной названо окончание действия лицензионных контрактов, пишет НСН.

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