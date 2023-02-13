СМИ: ряд фильмов компании Disney уберут из каталога «Кинопоиска»
Некоторые известные фильмы компании Disney пропадут из каталога онлайн-кинотеатра «Кинопоиск», передает «Интерфакс».
Агентство сообщило, что картины от американской студии уберут из каталога 28 февраля.
Помимо прочего, пользователям станут недоступны все части саги «Звездные войны», «Пиратов Карибского моря», «Один дома» и мультфильм «Король лев», включая ремейк.
Из каталога уберут фильмы по вселенной Marvel. Нельзя будет посмотреть мультфильмы «Вверх», «Холодное сердце» и другие.
В марте 2023 года фильмы и сериалы Disney удалят с российских видеосервисов, сообщили ранее «Ведомости». Причиной названо окончание действия лицензионных контрактов, пишет НСН.
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