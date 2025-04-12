Келлог заявил, что не предлагал разделять Украину

Ранее издание The Times сообщило, что Келлог предложил разделить украинскую территорию на зоны контроля по примеру послевоенного Берлина. Так, британские и французские войска могут занять регионы на западе страны, силы России - на востоке, а между ними будут находиться украинские военные.

Как отметил Келлог, в материале The Times искажено сказанное им.

«Я говорил о силах обеспечения стабильности после прекращения огня в поддержку суверенитета Украины», - написал спецпосланник.

Келлог подчеркнул, что имел в виду зоны ответственности союзных сил без войск США.

