Келлог заявил, что не предлагал разделять Украину
Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что не говорил о разделении территории Украины, а его слова исказили. Об этом политик написал в соцсети X.
Ранее издание The Times сообщило, что Келлог предложил разделить украинскую территорию на зоны контроля по примеру послевоенного Берлина. Так, британские и французские войска могут занять регионы на западе страны, силы России - на востоке, а между ними будут находиться украинские военные.
Как отметил Келлог, в материале The Times искажено сказанное им.
«Я говорил о силах обеспечения стабильности после прекращения огня в поддержку суверенитета Украины», - написал спецпосланник.
Келлог подчеркнул, что имел в виду зоны ответственности союзных сил без войск США.
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