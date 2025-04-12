UFC впервые проведет турнир в Азербайджане

Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) впервые в истории пройдет в Азербайджане. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале UFC Eurasia.

Главный поединок соревнования турнира UFC Fight Night пройдет в Баку 21 июня. В полутяжелой весовой категории состоится бой между американцами Джамалом Хиллом и Халилом Раунтри, в наилегчайшем весе - между россиянином Тагиром Уланбековым и японцем Кедзи Хоригути, в тяжелом весе - между Ризваном Куниевым из РФ и американцем Кертисом Блэйдсом. Кроме того, в легчайшем весе сойдутся россиянка Ирина Алексеева и полька Клаудия Сигула, еще одна представительница России Дарья Железнякова и англичанка Мелиса Маллинс.

Как отметил генеральный директор UFC Eurasia Андрей Громковский, турнир в Азербайджане станет первым в Евразии за последние шесть лет.

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