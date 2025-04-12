МВФ выделил Аргентине $20 млрд
Власти Аргентины согласовали с Международным валютным фондом выделение стране $20 млрд. Об этом говорится в заявлении аргентинских Центробанка и министерства экономики.
«Укрепление экономической программы будет финансово поддержано новым механизмом расширенного финансирования... на сумму в $20 млрд», - указали в ЦБ.
По данным регулятора, $15 млрд станут доступны в 2025 году.
Как сообщил журналистам министр экономики Аргентины Луис Капуто, $12 млрд будут выделены стране незамедлительно, они поступят 15 апреля.
Ранее Украина получила от МВФ очередной транш на сумму около $400 млн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru