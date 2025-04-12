Хоккеист Бэкстрем подарил Александру Овечкину козленка
Шведский хоккеист Никлас Бэкстрем подарил россиянину, форварду клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину козленка. Об этом сообщил журналист The Hockey News Сэмми Силбер.
«Мы дарим тебе козла», - заявил Бэкстрем.
В английском языке слово «козел» (goat) используется в том числе как аббревиатура от «величайший на все времена» (greatest of all time).
Бэкстрем вместе с Овечкиным выигрывал Кубок Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз» в 2018 году.
Ранее российский нападающий стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, он забросил 895 шайб, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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