Лихачева назвала абсурдом арест археолога из РФ в Польше по запросу Украины
Обвинять всемирно известного специалиста по античности в проведении раскопок в Крыму нелепо, заявила НСН экс-глава Пушкинского музея Елизавета Лихачева.
Задержание в Польше известного российского археолога может стать скандальным прецедентом на уровне международного научного сообщества. Об этом НСН заявила экс-глава Пушкинского музея Елизавета Лихачева.
Сотрудник Эрмитажа и преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Александр Бутягин задержан в Польше по требованию Украины «за проведение незаконных археологических поисков в Крыму». Археолог остановился в Варшаве по пути из Нидерландов на Балканы в рамках лекционного тура. После допроса в варшавской прокуратуре суд арестовал российского ученого на 40 дней в ожидании формального запроса от Киева на его экстрадицию.
«Это вообще-то международный прецедент. Многие археологи копают в разных странах мира, это универсальное международное братство археологическое. Например, Египет копают все, Среднюю Азию, Ближний Восток. Они на самом деле задержали-то не просто какого-то археолога, а человека, который эту экспедицию возглавляет, одного из ведущих русских специалистов по античности Черноморья и вообще по античности», - отметила собеседница НСН.
Она назвала абсурдными обвинения со стороны Украины в якобы разорении археологического памятника.
«Это нелепо и смешно. Кто бы говорил, особенно на фоне попустительства украинских властей черным копателям. Их деятельность, когда Крым принадлежал Украине, достигла невероятных размеров. Количество разоренных скифских могильников и вообще археологических мест в тот период просто не поддается исчислению. Россия как раз начала наводить порядок с этим», - подчеркнула Лихачева.
Она также отметила, что археологические работы в Крыму практически не прерываются уже с средины прошлого века.
«В Крыму работают несколько экспедиций. Копают Керчь, Херсонес, Феодосию, по южному побережью. Археологические экспедиции из России работали в Крыму все это время, начиная со второй половины 1940-х годов, а Керчь, например, начали копать еще при царской России. Это старая археологическая зона, и все годы независимости Украины экспедиции продолжали работать», - пояснила эксперт.
При этом Лихачева выразила сомнение, что западноевропейское научное сообщество поднимет голос в защиту российского коллеги.
«Они находятся под жестким прессингом государства в своих странах. Пару лет назад была конференция в Керчи, приуроченная к 80-летию экспедиции, которую организовал профессор Блавацкий в июне 1945-го года. На этом мероприятии была просто зачитана статья, написанная в соавторстве с немецкими коллегами, упомянуты имена этих людей. По статье был сделан доклад их российским соавтором. Так у немецких коллег возникли не просто проблемы, они оказались на грани вылета с работы и получения черного билета. Власти, особенно в Польше и Германии, оказывает максимально возможное давление на научное сообщество», - заключила Елизавета Лихачева.
Александр Бутягин — известный историк и археолог, специалист по античности, заведующий сектором Античной археологии Северного Причерноморья, ответственный секретарь Археологической комиссии и член учёного совета Государственного Эрмитажа. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», он руководит археологическими экспедициями на античном городище Мирмекий на территории современной Керчи и Калос Лимен (древнегреческий город на северо-западе Крыма). Бутягин также активный, популярный лектор, который увлекательно рассказывает об искусстве и мифологии Древней Греции и Египта, Помпей, куратор выставок на тему античности.
Сотрудники посольства России в Варшаве уже посетили арестованного археолога, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала действия польских властей «политизированной акцией», которая «не останется без последствий».
