Она назвала абсурдными обвинения со стороны Украины в якобы разорении археологического памятника.

«Это нелепо и смешно. Кто бы говорил, особенно на фоне попустительства украинских властей черным копателям. Их деятельность, когда Крым принадлежал Украине, достигла невероятных размеров. Количество разоренных скифских могильников и вообще археологических мест в тот период просто не поддается исчислению. Россия как раз начала наводить порядок с этим», - подчеркнула Лихачева.

Она также отметила, что археологические работы в Крыму практически не прерываются уже с средины прошлого века.

«В Крыму работают несколько экспедиций. Копают Керчь, Херсонес, Феодосию, по южному побережью. Археологические экспедиции из России работали в Крыму все это время, начиная со второй половины 1940-х годов, а Керчь, например, начали копать еще при царской России. Это старая археологическая зона, и все годы независимости Украины экспедиции продолжали работать», - пояснила эксперт.

При этом Лихачева выразила сомнение, что западноевропейское научное сообщество поднимет голос в защиту российского коллеги.

«Они находятся под жестким прессингом государства в своих странах. Пару лет назад была конференция в Керчи, приуроченная к 80-летию экспедиции, которую организовал профессор Блавацкий в июне 1945-го года. На этом мероприятии была просто зачитана статья, написанная в соавторстве с немецкими коллегами, упомянуты имена этих людей. По статье был сделан доклад их российским соавтором. Так у немецких коллег возникли не просто проблемы, они оказались на грани вылета с работы и получения черного билета. Власти, особенно в Польше и Германии, оказывает максимально возможное давление на научное сообщество», - заключила Елизавета Лихачева.