Косметологи напомнили основные правила зимнего очищения кожи

Зимой кожа становится более уязвимой из-за снижения активности сальных желез и воздействия холода, поэтому очищение должно быть максимально деликатным. Специалисты рекомендуют умываться теплой, слегка прохладной водой, избегая горячей, которая разрушает защитный липидный барьер и усиливает сухость, пишет издание «Профиль». Для очищения подходят мягкие средства — пенки, кремы и молочко. Умываться следует дважды в день, а после процедуры кожу нужно аккуратно промокнуть полотенцем и использовать тоник для восстановления pH.

Для сухой и чувствительной кожи зимой лучше выбирать очищающие молочко и кремы с маслами и успокаивающими компонентами, которые не нарушают гидролипидный слой. Нормальной и комбинированной коже подойдут мягкие пенки, гели или не слишком плотное молочко с увлажняющими ингредиентами, такими как гиалуроновая кислота или экстракты алоэ. Важно избегать средств с агрессивными ПАВ и лауретсульфатом натрия.

Косметолог опровергла омолаживающий эффект улиток

Жирной и проблемной коже требуется мягкое, но глубокое очищение. Для этого подойдут пенки и гели с салициловой или фруктовыми кислотами, которые предотвращают воспаления и помогают контролировать выработку себума. При чувствительности кожи кислотные средства лучше использовать 2-3 раза в неделю. Универсальным вариантом для всех типов кожи остается мицеллярная вода и гидрофильное масло как часть вечернего двухэтапного очищения.

Наносить сыворотку и крем рекомендуется сразу после очищения и тонизирования, пока кожа слегка влажная — это помогает «запечатать» влагу и снизить риск зимней обезвоженности. Правильный уход позволяет избежать сухости, шелушения и обветривания, не отказываясь от прогулок в холодное время года, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ИТАР-ТАСС / Марина Лысцева
ТЕГИ:РоссиянеКосметика

Горячие новости

Все новости

партнеры