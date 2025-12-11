Косметологи напомнили основные правила зимнего очищения кожи

Зимой кожа становится более уязвимой из-за снижения активности сальных желез и воздействия холода, поэтому очищение должно быть максимально деликатным. Специалисты рекомендуют умываться теплой, слегка прохладной водой, избегая горячей, которая разрушает защитный липидный барьер и усиливает сухость, пишет издание «Профиль». Для очищения подходят мягкие средства — пенки, кремы и молочко. Умываться следует дважды в день, а после процедуры кожу нужно аккуратно промокнуть полотенцем и использовать тоник для восстановления pH.

Для сухой и чувствительной кожи зимой лучше выбирать очищающие молочко и кремы с маслами и успокаивающими компонентами, которые не нарушают гидролипидный слой. Нормальной и комбинированной коже подойдут мягкие пенки, гели или не слишком плотное молочко с увлажняющими ингредиентами, такими как гиалуроновая кислота или экстракты алоэ. Важно избегать средств с агрессивными ПАВ и лауретсульфатом натрия.