«Звезда Европы»: Как Аугуст Диль помог сборам фильма «Мастер и Маргарита»
С продюсерской точки зрения проще продвигать за рубежом фантастику, приключения и экранизации известных произведения, заявила НСН Наталия Клибанова.
Международная обстановка осложнила мировой прокат фильма «Мастер и Маргарита», однако картину тепло приняли в ряде европейских стран и особенно – в Германии, рассказала в беседе с НСН один из продюсеров проекта Наталия Клибанова.
Мировые сборы фильма Михаила Локшина по итогу девяти месяцев 2025 года превысили $1,5 млн., сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». Картина заняла второе место в топе наиболее успешных российских релизов за рубежом. Клибанова отметила, что среди европейских стран наиболее тепло кино приняли в Германии, Италии и Австрии.
«Сейчас с международным прокатом ожидаемых сборов быть не могло. Слава богу, сделать это удалось. Однако объемы проката, конечно, в 10 раз меньше, чем мы планировали 6 лет назад, когда задумывали проект. Нам казалось, что этот фильм, несущий наш русский код, нашу культуру важно показать по всему миру. В том числе русская диаспора в разных странах ждала кино. Если бы не существующая международная ситуация, мировой прокат был бы совсем другим. То, что он состоялся – большая удача. Мы не делали ставку на какие-то страны, просто аккуратно, спокойно прорабатывали территорию за территорией. В итоге был хороший прокат в Италии, также в Германии. Понятно, что Аугуст Диль – это их звезда, они ждали кино. Там картину посмотрели гораздо лучше, чем на других территориях. Неплохо прошел и прокат в Австрии. Средние показатели по прочим европейским странам были одинаковые», - рассказала она.
По словам собеседницы НСН, дистрибьюторы создавали новый трейлер для каждой отдельной страны и самостоятельно определял, какая рекламная кампания необходима картине. Клибанова также отметила, что в текущей ситуации проще продвигать за рубежом универсальные киноистории либо экранизации известных продвижений.
«"Мастер и Маргарита" - бренд. Произведения Булгакова переведены на все языки мира. Такой бренд немного легче продвигать. Наверное, любую нашу классику продвигать легче, чем ноунейм-фильм. Также легче продвигать фильмы на условно универсальные темы. Например, в прошлом мы продвигали фильм "Мира". Это фантастический жанр, универсальная история могла произойти абсолютно в любой точке мира. Естественно, истории, которые сложно трансформировать на универсальный международный язык, продвигать куда сложнее. В первую очередь это касается комедии. Их продавать сложно, в отличие от фантастики, приключений, экранизации больших мировых брендов», - заявила продюсер.
В общей сложности за 9 месяцев 2025 года российские фильмы собрали в иностранном прокате $8,5 млн. Ключевым рынком для экспорта стал Китай. Российские релизы освоили в кинотеатрах этой страны более $1,8 млн. Лидером по зарубежным сборам стал российско-китайский фильм «Красный шелк». Также в топ-3 попал мультфильм «Вокруг света. Большое путешествие». Для сравнения, в 2024 году общие сборы российских проектов за рубежом за девять месяцев составили $15,3 млн., а в топе самых кассовых проектов было заметно больше анимации.
Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская в беседе с «Радиоточкой НСН» заметила, что зарубежный зритель, как правило, проявляет больший интерес к кино, которое имело успех на национальном рынке. При этом она также допустила, что картина «Пророк. История Александра Пушкина» не вошла в число наиболее кассовых фильмов за рубежом, поскольку Александр Сергеевич Пушкин не настолько известен в некоторых странах.
