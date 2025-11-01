По словам собеседницы НСН, дистрибьюторы создавали новый трейлер для каждой отдельной страны и самостоятельно определял, какая рекламная кампания необходима картине. Клибанова также отметила, что в текущей ситуации проще продвигать за рубежом универсальные киноистории либо экранизации известных продвижений.

«"Мастер и Маргарита" - бренд. Произведения Булгакова переведены на все языки мира. Такой бренд немного легче продвигать. Наверное, любую нашу классику продвигать легче, чем ноунейм-фильм. Также легче продвигать фильмы на условно универсальные темы. Например, в прошлом мы продвигали фильм "Мира". Это фантастический жанр, универсальная история могла произойти абсолютно в любой точке мира. Естественно, истории, которые сложно трансформировать на универсальный международный язык, продвигать куда сложнее. В первую очередь это касается комедии. Их продавать сложно, в отличие от фантастики, приключений, экранизации больших мировых брендов», - заявила продюсер.

В общей сложности за 9 месяцев 2025 года российские фильмы собрали в иностранном прокате $8,5 млн. Ключевым рынком для экспорта стал Китай. Российские релизы освоили в кинотеатрах этой страны более $1,8 млн. Лидером по зарубежным сборам стал российско-китайский фильм «Красный шелк». Также в топ-3 попал мультфильм «Вокруг света. Большое путешествие». Для сравнения, в 2024 году общие сборы российских проектов за рубежом за девять месяцев составили $15,3 млн., а в топе самых кассовых проектов было заметно больше анимации.

Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская в беседе с «Радиоточкой НСН» заметила, что зарубежный зритель, как правило, проявляет больший интерес к кино, которое имело успех на национальном рынке. При этом она также допустила, что картина «Пророк. История Александра Пушкина» не вошла в число наиболее кассовых фильмов за рубежом, поскольку Александр Сергеевич Пушкин не настолько известен в некоторых странах.

