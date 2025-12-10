Джонни Депп сыграет главную роль в экранизации «Мастера и Маргариты»

Какую именно роль исполнит звезда Голливуда - не уточняется. Однако известно, что Депп и его компания IN.2 Film продюсируют проект.

Отмечается, что произведение Булгакова, в своё время, пытались экранизировать Роман Полански, Федерико Феллини, Терри Гиллиам и База Лурман, однако англоязычного фильма до сих пор нет. Что касается фильма с участием Деппа, то работа над ним стартует в конце 2026 года.

Ранее Депп заявил о готовности вернуться к роли капитана Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря», но только при наличии достойного сценария, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

