Зеленский сообщил о сокращении американского плана урегулирования до 20 пунктов
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что обновленная версия предложений по урегулированию конфликта теперь включает 20 пунктов. Об этом он заявил, комментируя сообщения о ходе переговоров вокруг американского проекта.
Зеленский пояснил, что украинская сторона передала Вашингтону реакцию на обновленный вариант плана, который США обсуждали с Россией и над которым позднее были подключены европейские партнеры.
По его словам, нынешняя редакция не является окончательной и продолжает дорабатываться. Президент также отметил, что первоначальная версия документа содержала 28 пунктов, но в ходе переговоров была сокращена до 20.
Ранее телеканал ABC со ссылкой на источник, знакомый с переговорами, сообщил, что Киев направил Вашингтону свои правки к документу, сохранив структуру из 20 пунктов, но переработав часть формулировок, связанных с территориальными вопросами и ситуацией вокруг Запорожской АЭС, передает «Радиоточка НСН».
