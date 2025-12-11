Зеленский сообщил о сокращении американского плана урегулирования до 20 пунктов

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что обновленная версия предложений по урегулированию конфликта теперь включает 20 пунктов. Об этом он заявил, комментируя сообщения о ходе переговоров вокруг американского проекта.

Зеленский пояснил, что украинская сторона передала Вашингтону реакцию на обновленный вариант плана, который США обсуждали с Россией и над которым позднее были подключены европейские партнеры.