Юрист напомнила о правилах привлечения сотрудников к работе в праздники
Работодатель, привлекая сотрудников к работе в праздничные дни, обязан обеспечить безопасные условия труда, соблюдение норм охраны труда, наличие средств индивидуальной защиты и регламентированные перерывы. Как отметила юрист Зара Горбушина в беснде с «Газетой.Ru», важно исключить переутомление и риски для здоровья работника.
Ключевым требованием является правильное оформление документов. Необходимо письменное согласие сотрудника и приказ работодателя с указанием причины привлечения, времени работы и порядка компенсации — повышенной оплаты или предоставления отгула. Работодатель также обязан точно фиксировать фактически отработанные часы в табеле.
Если сотрудник считает, что его права нарушены, он вправе обратиться в трудовую инспекцию или суд. Инспекция проверит соблюдение законодательства и, при выявлении нарушений, может привлечь работодателя к административной ответственности.
При разногласиях по оплате или предоставлению отгула юрист советует обращаться к профильным специалистам. Соблюдение установленного порядка, подчеркнула она, позволяет избежать конфликтов и защитить интересы работников в новогодние и другие праздничные дни, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Юрист напомнила о правилах привлечения сотрудников к работе в праздники
- Косметологи напомнили основные правила зимнего очищения кожи
- Лихачева назвала абсурдом арест археолога из РФ в Польше по запросу Украины
- «Мастеру и Маргарите» с Джонни Деппом предрекли успех в прокате
- Россиянам назвали самый экологичный вариант новогодней ели для дома
- Зеленский сообщил о сокращении американского плана урегулирования до 20 пунктов
- В Госдуме предложили запретить коммерческие конные прогулки в городских центрах
- Деньги, льготы и жилье: Как привлечь кадры в систему здравоохранения
- Русское сердце: Стивена Сигала с фильмом про СВО пригласят на кинофестиваль
- Волочкова опровергла сообщения о разводе дочери
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru