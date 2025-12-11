Юрист напомнила о правилах привлечения сотрудников к работе в праздники

Работодатель, привлекая сотрудников к работе в праздничные дни, обязан обеспечить безопасные условия труда, соблюдение норм охраны труда, наличие средств индивидуальной защиты и регламентированные перерывы. Как отметила юрист Зара Горбушина в беснде с «Газетой.Ru», важно исключить переутомление и риски для здоровья работника.

Ключевым требованием является правильное оформление документов. Необходимо письменное согласие сотрудника и приказ работодателя с указанием причины привлечения, времени работы и порядка компенсации — повышенной оплаты или предоставления отгула. Работодатель также обязан точно фиксировать фактически отработанные часы в табеле.