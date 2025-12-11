Юрист напомнила о правилах привлечения сотрудников к работе в праздники

Работодатель, привлекая сотрудников к работе в праздничные дни, обязан обеспечить безопасные условия труда, соблюдение норм охраны труда, наличие средств индивидуальной защиты и регламентированные перерывы. Как отметила юрист Зара Горбушина в беснде с «Газетой.Ru», важно исключить переутомление и риски для здоровья работника.

Ключевым требованием является правильное оформление документов. Необходимо письменное согласие сотрудника и приказ работодателя с указанием причины привлечения, времени работы и порядка компенсации — повышенной оплаты или предоставления отгула. Работодатель также обязан точно фиксировать фактически отработанные часы в табеле.

Психологи посоветовали, как не выгореть в предновогодней суете

Если сотрудник считает, что его права нарушены, он вправе обратиться в трудовую инспекцию или суд. Инспекция проверит соблюдение законодательства и, при выявлении нарушений, может привлечь работодателя к административной ответственности.

При разногласиях по оплате или предоставлению отгула юрист советует обращаться к профильным специалистам. Соблюдение установленного порядка, подчеркнула она, позволяет избежать конфликтов и защитить интересы работников в новогодние и другие праздничные дни, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Пименов Роман
ТЕГИ:ПраздникиРабота

Горячие новости

Все новости

партнеры