Россиянам назвали самый экологичный вариант новогодней ели для дома

Эксперты отмечают, что выбор между искусственной и натуральной новогодней елью не имеет однозначного экологичного решения. Производство искусственных елок из ПВХ и металла требует значительных ресурсов и сопровождается вредными выбросами, а переработать такие изделия в России практически невозможно. Чтобы компенсировать экологический след, искусственную елку необходимо использовать не менее 10-15 лет, пишет «ФедералПресс».

Натуральные ели, выращенные в питомниках, являются возобновляемым ресурсом и в процессе роста поглощают CO2. Однако экологичность во многом зависит от утилизации, так как выброшенное на свалку дерево разлагается с выделением метана, тогда как переработка в щепу или компост существенно снижает ущерб. Покупать такие ели специалисты рекомендуют только на официальных базарах, чтобы исключить поддержку браконьерских рубок.