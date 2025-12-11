Россиянам назвали самый экологичный вариант новогодней ели для дома
Эксперты отмечают, что выбор между искусственной и натуральной новогодней елью не имеет однозначного экологичного решения. Производство искусственных елок из ПВХ и металла требует значительных ресурсов и сопровождается вредными выбросами, а переработать такие изделия в России практически невозможно. Чтобы компенсировать экологический след, искусственную елку необходимо использовать не менее 10-15 лет, пишет «ФедералПресс».
Натуральные ели, выращенные в питомниках, являются возобновляемым ресурсом и в процессе роста поглощают CO2. Однако экологичность во многом зависит от утилизации, так как выброшенное на свалку дерево разлагается с выделением метана, тогда как переработка в щепу или компост существенно снижает ущерб. Покупать такие ели специалисты рекомендуют только на официальных базарах, чтобы исключить поддержку браконьерских рубок.
В качестве альтернатив экологи предлагают лапник, ели в горшках с возможностью последующей высадки или креативные заменители — декоративные каркасы, настенные инсталляции или украшение домашних растений. Эти варианты имеют минимальный экологический след.
Чтобы продлить срок свежести живой ели, необходимо обновить спил, выдержать дерево в воде и установить в подставку с резервуаром. В Петербурге деревья после праздников принимают на переработку в рамках акции «Елки, палки и щепа», тогда как единственный экологичный путь для искусственных — максимально длительное использование или передача другим, передает «Радиоточка НСН».
