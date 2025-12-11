Деньги, льготы и жилье: Как привлечь кадры в систему здравоохранения
В России не хватает медицинских специалистов первичного звена в участковых службах и сельской местности, заявил в разговоре с НСН глава профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников.
Адекватная заработная плата решила бы проблему нехватки кадров в системе здравоохранения, заявил НСН председатель профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников.
Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предложила обеспечить медицинских работников служебным жильем с возможностью последующего выкупа, сообщает Агентство городских новостей «Москва». Депутат отметила, что зарплаты медиков, даже в крупных городах, часто не позволяют приобрести собственное жилье. Предложенная мера, по ее мнению, станет эффективным инструментом привлечения и удержания специалистов в отрасли.
Домников пояснил, что предложение Светланы Разворотневой нельзя применить на общероссийском уровне, потому что за обеспеченность кадрами в здравоохранении отвечают субъекты РФ.
«Предложение, которое прозвучало от Светланы Разворотневой, не новое. В настоящий момент за кадровую обеспеченность в здравоохранении отвечают субъекты Российской Федерации, а они довольно часто делегирует эти обязанности главам городов и районов. Каждый субъект Российской Федерации имеет свою программу закрепления кадров и свой набор инструментов. На общероссийском уровне этот вопрос решить нельзя, потому что ответственность за обеспечение кадрами здравоохранения лежит на субъектах Российской Федерации», - уточнил глава профсоюза.
По его словам, главным стимулом для работы в системе здравоохранения могла бы быть адекватная заработная плата.
«Адекватная заработная плата решила бы проблему нехватки кадров в системе здравоохранения, но учитывая то, что у нас заработная плата неадекватная, мы пытаемся закреплять людей в здравоохранении различными способами. Регионы, которые побогаче, переманивают специалистов из тех регионов, где зарплаты ниже. И те области, которые граничат с богатыми регионами, начинают защищать своих медицинских работников различными способами. Это может быть и вариант льготной ипотеки, это может быть вариант служебного жилья с последующим 50% выкупом, в одних регионах выплачивается тело кредита, в других проценты по кредиту. Может быть предоставление мест в общежитии с последующей постановкой на получение жилья, предоставление участков под индивидуальное жилищное строительство. Плюс ко всему предоставляются и другие выплаты, в том числе, на услуги ЖКХ, на проезд к месту работы и обратно, на покупку обуви, верхней одежды. Миллион вариантов. В каждом районе, в каждом городе они разные», - отметил Домников.
Он рассказал, что в России прежде всего не хватает специалистов первичного звена.
«Прежде всего в России не хватает специалистов первичного звена, в участковых службах, в сельской местности. Правда сейчас, в связи с введением социальных выплат, многие врачи уехали из городов работать в села, оголив городские участки. Первичное звено страдает в первую очередь. Специалистов скорой помощи также не хватает, а в больницах дефицит реаниматологов и анестезиологов, поэтому в регионах и вводятся дополнительные выплаты, чтобы представителей дефицитных специальностей удержать», - добавил эксперт.
Ранее стало известно, что кабмин РФ направит более 9,6 млрд рублей на зарплаты врачей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
