«Предложение, которое прозвучало от Светланы Разворотневой, не новое. В настоящий момент за кадровую обеспеченность в здравоохранении отвечают субъекты Российской Федерации, а они довольно часто делегирует эти обязанности главам городов и районов. Каждый субъект Российской Федерации имеет свою программу закрепления кадров и свой набор инструментов. На общероссийском уровне этот вопрос решить нельзя, потому что ответственность за обеспечение кадрами здравоохранения лежит на субъектах Российской Федерации», - уточнил глава профсоюза.

По его словам, главным стимулом для работы в системе здравоохранения могла бы быть адекватная заработная плата.

«Адекватная заработная плата решила бы проблему нехватки кадров в системе здравоохранения, но учитывая то, что у нас заработная плата неадекватная, мы пытаемся закреплять людей в здравоохранении различными способами. Регионы, которые побогаче, переманивают специалистов из тех регионов, где зарплаты ниже. И те области, которые граничат с богатыми регионами, начинают защищать своих медицинских работников различными способами. Это может быть и вариант льготной ипотеки, это может быть вариант служебного жилья с последующим 50% выкупом, в одних регионах выплачивается тело кредита, в других проценты по кредиту. Может быть предоставление мест в общежитии с последующей постановкой на получение жилья, предоставление участков под индивидуальное жилищное строительство. Плюс ко всему предоставляются и другие выплаты, в том числе, на услуги ЖКХ, на проезд к месту работы и обратно, на покупку обуви, верхней одежды. Миллион вариантов. В каждом районе, в каждом городе они разные», - отметил Домников.